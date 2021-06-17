В Москве вынесли приговор членам челябинской ОПГ

Судебный процесс по делу «Турбазовских» шел более пяти лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Московском облсуде вынесен приговор восьми членам организованной преступной группировки. В их числе два жителя Миасса Челябинской области — Ралиф Фаизов и Дмитрий Завьялов, известные как представители ОПГ «Турбазовские». Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Москве, обоим назначено наказание в виде пожизненного заключения.

«Участники сообщества посягали на людей, которые по тем или иным причинам вступали в конфликт с его лидерами и подконтрольными коммерческими организациями», — сообщает пресс-служба управления. Так, в ноябре 2006 года четыре члена ОПГ, в том числе Завьялов и Фаизов, а также Дмитрий Лесняков и Сергей Фреер вместе с другими соучастниками расстреляли из автоматов в Ростове бизнесмена и его охранника.

Отбывать наказание Лесняков, Завьялов и Фаизов будут в колонии особого режима. Остальные приговорены к длительным срокам заключения. На счету банды более 40 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства, в Москве, Челябинской, Московской и Ростовской областей, а также Краснодарском крае.

В Миассе жертвами ОПГ стали местные бизнесмены Андрей Падучин и Павел Сидоров. По делу также проходил бывший сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский, который до приговора умер в СИЗО. Суд проходил с участием присяжных заседателей, признавших членов банды виновными в совершении преступлений. Дело слушалось более пяти лет.

Фаизова задержали в ноябре 2012 года. Тогда же был задержан еще один член банды Сергей Чащин. Чащин дал показания на Ардабьевского, которого задержали и этапировали в Москву в сентябре 2013 года. Своей вины Ардабьевский не признал. Чащина судили в Челябинске, приговорив к 13 годам строгого режима.