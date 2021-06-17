В Москве вынесли приговор членам челябинской ОПГ

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Судебное заседание по уголовному делу эксзамгубернатора Ванюкову Роману. Курган, решетка, судебное заседание, полиция, суд, арестант, вынесение приговора, полицейская дубинка, арест, наручники, задержание
Судебный процесс по делу «Турбазовских» шел более пяти лет Фото:

В Московском облсуде вынесен приговор восьми членам организованной преступной группировки. В их числе два жителя Миасса Челябинской области — Ралиф Фаизов и Дмитрий Завьялов, известные как представители ОПГ «Турбазовские». Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Москве, обоим назначено наказание в виде пожизненного заключения.

«Участники сообщества посягали на людей, которые по тем или иным причинам вступали в конфликт с его лидерами и подконтрольными коммерческими организациями», — сообщает пресс-служба управления. Так, в ноябре 2006 года четыре члена ОПГ, в том числе Завьялов и Фаизов, а также Дмитрий Лесняков и Сергей Фреер вместе с другими соучастниками расстреляли из автоматов в Ростове бизнесмена и его охранника.

Отбывать наказание Лесняков, Завьялов и Фаизов будут в колонии особого режима. Остальные приговорены к длительным срокам заключения. На счету банды более 40 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства, в Москве, Челябинской, Московской и Ростовской областей, а также Краснодарском крае.

В Миассе жертвами ОПГ стали местные бизнесмены Андрей Падучин и Павел Сидоров. По делу также проходил бывший сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский, который до приговора умер в СИЗО. Суд проходил с участием присяжных заседателей, признавших членов банды виновными в совершении преступлений. Дело слушалось более пяти лет.

Фаизова задержали в ноябре 2012 года. Тогда же был задержан еще один член банды Сергей Чащин. Чащин дал показания на Ардабьевского, которого задержали и этапировали в Москву в сентябре 2013 года. Своей вины Ардабьевский не признал. Чащина судили в Челябинске, приговорив к 13 годам строгого режима.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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