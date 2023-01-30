Депутат Журова призвала не надеяться увидеть российских спортсменов на Олимпиаде

31 января 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Некоторые спортсмены не смогут выполнить требования для участия в соревнованиях, считает Светлана Журова Кирилл Зыков / АГН Москва Для российских спортсменов могут выставить невыполнимые требования для участия в будущих Олимпийских играх. Об этом заявила в беседе с корреспондентом URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова. «Не спортивный принцип учитывается при попадании на Олимпиаду, а то, поддерживает человек СВО или нет, общался ли он с [президентом России Владимиром] Путиным или нет. Был ли он на концерте? Служит ли или служил в армии? Для спортсмена это уже не критерии его спортивного результата, а какие-то совершенно побочные вещи. В том числе политические и от него, возможно, независящие. Например, какой-то молодой человек в свое время, 10 лет назад, пошел в спортроту в ЦСКА. Он опосредованно имеет отношение к СВО, к армии, к Минобороны. Его точно не допустят. А он, например, номер один в нашей команде. В таких условиях вряд ли какие-то спортсмены сами согласятся. Если раньше нужно было отказаться от флага и гимна, то сейчас это практически отказаться от страны», — сказала Светлана Журова. Депутат призвала дождаться конкретных условий, которые будут предложены российским спортсменам. «Они рассматривают возможность участия России, а дальше идут невозможные требования, которые они пока сами сформулировать не могут. Когда мы их увидим, будем понимать, сможем ли выполнить или нет. В этой ситуации нужно немного подождать, не делать никаких выводов, ни радоваться, не расстраиваться», — объяснила собеседница агентства. Олимпийская чемпионка предположила, что возможность участия в Олимпиаде хотят предоставить не тем спортсменам, которые живут в России. «Скорее всего, это сделано для тех, кто давно готовится за рубежом. Или как наши теннисисты готовятся за свои деньги и не получают финансирования от государства. Им уже сейчас нужно проходить отбор на Олимпийские игры. Потому что турниры Большого шлема требуют очков и без них они не смогут попасть на Олимпиаду», — отметила Журова. Международный олимпийский комитет поддержал инициативу допустить российских спортсменов до соревнований под нейтральным флагом, поскольку это успешно прошло на прошедшем теннисном турнире Australian Open. Ранее глава МОК Томас Бах подчеркнул, что отстранение спортсменов от участия в соревнованиях не соответствует миссии комитета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для российских спортсменов могут выставить невыполнимые требования для участия в будущих Олимпийских играх. Об этом заявила в беседе с корреспондентом URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова. «Не спортивный принцип учитывается при попадании на Олимпиаду, а то, поддерживает человек СВО или нет, общался ли он с [президентом России Владимиром] Путиным или нет. Был ли он на концерте? Служит ли или служил в армии? Для спортсмена это уже не критерии его спортивного результата, а какие-то совершенно побочные вещи. В том числе политические и от него, возможно, независящие. Например, какой-то молодой человек в свое время, 10 лет назад, пошел в спортроту в ЦСКА. Он опосредованно имеет отношение к СВО, к армии, к Минобороны. Его точно не допустят. А он, например, номер один в нашей команде. В таких условиях вряд ли какие-то спортсмены сами согласятся. Если раньше нужно было отказаться от флага и гимна, то сейчас это практически отказаться от страны», — сказала Светлана Журова. Депутат призвала дождаться конкретных условий, которые будут предложены российским спортсменам. «Они рассматривают возможность участия России, а дальше идут невозможные требования, которые они пока сами сформулировать не могут. Когда мы их увидим, будем понимать, сможем ли выполнить или нет. В этой ситуации нужно немного подождать, не делать никаких выводов, ни радоваться, не расстраиваться», — объяснила собеседница агентства. Олимпийская чемпионка предположила, что возможность участия в Олимпиаде хотят предоставить не тем спортсменам, которые живут в России. «Скорее всего, это сделано для тех, кто давно готовится за рубежом. Или как наши теннисисты готовятся за свои деньги и не получают финансирования от государства. Им уже сейчас нужно проходить отбор на Олимпийские игры. Потому что турниры Большого шлема требуют очков и без них они не смогут попасть на Олимпиаду», — отметила Журова. Международный олимпийский комитет поддержал инициативу допустить российских спортсменов до соревнований под нейтральным флагом, поскольку это успешно прошло на прошедшем теннисном турнире Australian Open. Ранее глава МОК Томас Бах подчеркнул, что отстранение спортсменов от участия в соревнованиях не соответствует миссии комитета.