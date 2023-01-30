В РАН назвали способ победить коррупцию при выполнении госзаказа

Внедрение в российскую экономику цифрового рубля и смарт-контрактов на технологии блокчейн позволит окончательно искоренить коррупцию при выполнении госзаказа. Об этом экс-советник президента РФ, бывший министр внешних экономических связей РФ, академик РАН Сергей Глазьев заявил корреспонденту URA.RU.
«России безусловно нужен контроль за финансовыми потоками и государсвенными инвестициями. Для этого в стране работает два миллиона бухгалтеров, но есть и технологии автоматизированного контроля. Для чего нужны цифровые рубли? Для того чтобы искусственный интеллект контролировал целевое использование денег. А операции, которые не предусмотрены планами и кредитными соглашениями, прекращал», — сказал Сергей Глазьев.
По его словам, качественно повысить качество контроля за расходование государственных денег позволит внедрение смарт-контрактов. Для этого правительство РФ работает над цифровизацией российской экономики. «Смарт-контракты позволяют автоматизировать исполнения обязательств и нивелировать человеческий фактор», — заключил он.
Ранее Глазьев выступал за то, чтобы радикально пересмотреть государственную финансовую политику путем создания «двойного бюджета». Источником финансирования при этом должны выступать «сверхдоходы» бюджета в период высоких цен на энергоносители и целевая эмиссия (печать денег) под ключевые проекты по очень низким кредитным ставкам. Для предотвращения возможных злоупотреблений и попыток вывода этих денег за рубеж Глазьев предлагал установить жесткий контроль за финансовыми потоками, что вызвало неоднозначную реакцию других экономистов.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Внедрение в российскую экономику цифрового рубля и смарт-контрактов на технологии блокчейн позволит окончательно искоренить коррупцию при выполнении госзаказа. Об этом экс-советник президента РФ, бывший министр внешних экономических связей РФ, академик РАН Сергей Глазьев заявил корреспонденту URA.RU. «России безусловно нужен контроль за финансовыми потоками и государсвенными инвестициями. Для этого в стране работает два миллиона бухгалтеров, но есть и технологии автоматизированного контроля. Для чего нужны цифровые рубли? Для того чтобы искусственный интеллект контролировал целевое использование денег. А операции, которые не предусмотрены планами и кредитными соглашениями, прекращал», — сказал Сергей Глазьев. По его словам, качественно повысить качество контроля за расходование государственных денег позволит внедрение смарт-контрактов. Для этого правительство РФ работает над цифровизацией российской экономики. «Смарт-контракты позволяют автоматизировать исполнения обязательств и нивелировать человеческий фактор», — заключил он. Ранее Глазьев выступал за то, чтобы радикально пересмотреть государственную финансовую политику путем создания «двойного бюджета». Источником финансирования при этом должны выступать «сверхдоходы» бюджета в период высоких цен на энергоносители и целевая эмиссия (печать денег) под ключевые проекты по очень низким кредитным ставкам. Для предотвращения возможных злоупотреблений и попыток вывода этих денег за рубеж Глазьев предлагал установить жесткий контроль за финансовыми потоками, что вызвало неоднозначную реакцию других экономистов.