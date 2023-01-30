В РАН назвали способ победить коррупцию при выполнении госзаказа

Академик РАН Глазьев назвал цифровой рубль способом искоренить коррупцию при выполнении госзаказа

30 января 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

Цифровой рубль позволит автоматизировать контроль на бюджетными расходами, заявил Сергей Глазьев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Внедрение в российскую экономику цифрового рубля и смарт-контрактов на технологии блокчейн позволит окончательно искоренить коррупцию при выполнении госзаказа. Об этом экс-советник президента РФ, бывший министр внешних экономических связей РФ, академик РАН Сергей Глазьев заявил корреспонденту URA.RU. «России безусловно нужен контроль за финансовыми потоками и государсвенными инвестициями. Для этого в стране работает два миллиона бухгалтеров, но есть и технологии автоматизированного контроля. Для чего нужны цифровые рубли? Для того чтобы искусственный интеллект контролировал целевое использование денег. А операции, которые не предусмотрены планами и кредитными соглашениями, прекращал», — сказал Сергей Глазьев. По его словам, качественно повысить качество контроля за расходование государственных денег позволит внедрение смарт-контрактов. Для этого правительство РФ работает над цифровизацией российской экономики. «Смарт-контракты позволяют автоматизировать исполнения обязательств и нивелировать человеческий фактор», — заключил он. Ранее Глазьев выступал за то, чтобы радикально пересмотреть государственную финансовую политику путем создания «двойного бюджета». Источником финансирования при этом должны выступать «сверхдоходы» бюджета в период высоких цен на энергоносители и целевая эмиссия (печать денег) под ключевые проекты по очень низким кредитным ставкам. Для предотвращения возможных злоупотреблений и попыток вывода этих денег за рубеж Глазьев предлагал установить жесткий контроль за финансовыми потоками, что вызвало неоднозначную реакцию других экономистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Внедрение в российскую экономику цифрового рубля и смарт-контрактов на технологии блокчейн позволит окончательно искоренить коррупцию при выполнении госзаказа. Об этом экс-советник президента РФ, бывший министр внешних экономических связей РФ, академик РАН Сергей Глазьев заявил корреспонденту URA.RU. «России безусловно нужен контроль за финансовыми потоками и государсвенными инвестициями. Для этого в стране работает два миллиона бухгалтеров, но есть и технологии автоматизированного контроля. Для чего нужны цифровые рубли? Для того чтобы искусственный интеллект контролировал целевое использование денег. А операции, которые не предусмотрены планами и кредитными соглашениями, прекращал», — сказал Сергей Глазьев. По его словам, качественно повысить качество контроля за расходование государственных денег позволит внедрение смарт-контрактов. Для этого правительство РФ работает над цифровизацией российской экономики. «Смарт-контракты позволяют автоматизировать исполнения обязательств и нивелировать человеческий фактор», — заключил он. Ранее Глазьев выступал за то, чтобы радикально пересмотреть государственную финансовую политику путем создания «двойного бюджета». Источником финансирования при этом должны выступать «сверхдоходы» бюджета в период высоких цен на энергоносители и целевая эмиссия (печать денег) под ключевые проекты по очень низким кредитным ставкам. Для предотвращения возможных злоупотреблений и попыток вывода этих денег за рубеж Глазьев предлагал установить жесткий контроль за финансовыми потоками, что вызвало неоднозначную реакцию других экономистов.