В Британии озвучили сроки поставок танков Challenger на Украину

Великобритания может передать свои танки Challenger 2 к лету 2023 года. Об этом в понедельник заявил британский министр обороны Бен Уоллес.
«Это будет в конце лета или в мае — вероятно, ближе к Пасхе», — заявил Бен Уоллес Reuters. Тем не менее он отказался называть более точные сроки. Также министр пояснил, что будет планируется обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ) по эксплуатации танков.
Ранее Великобритания вслед пообещала передать Украине свои танки. Это произошло 11 января. Британия таким образом отреагировала вслед за аналогичным решением Польши. Это решение принял премьер-министр страны Риши Сунак. В Минобороны Великобритании также потребовали, чтобы танки не участвовали в заведомо проигрышных сражениях, сообщает телеканал 360. Также сообщалось, что британские танки имеют слабую броню, пишет Life.
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Великобритания может передать свои танки Challenger 2 к лету 2023 года. Об этом в понедельник заявил британский министр обороны Бен Уоллес. «Это будет в конце лета или в мае — вероятно, ближе к Пасхе», — заявил Бен Уоллес Reuters. Тем не менее он отказался называть более точные сроки. Также министр пояснил, что будет планируется обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ) по эксплуатации танков. Ранее Великобритания вслед пообещала передать Украине свои танки. Это произошло 11 января. Британия таким образом отреагировала вслед за аналогичным решением Польши. Это решение принял премьер-министр страны Риши Сунак. В Минобороны Великобритании также потребовали, чтобы танки не участвовали в заведомо проигрышных сражениях, сообщает телеканал 360. Также сообщалось, что британские танки имеют слабую броню, пишет Life.