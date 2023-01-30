Бывший генпрокурор Украины Луценко призвал объявить максимальную мобилизацию

30 января 2023 в 23:21 Размер текста - 17 +

Юрий Луценко считает ситуацию на фронте критической Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в критической ситуации на фронте и для выживания страны требуется максимальная мобилизация. Такое мнение высказал бывший украинский генпрокурор Юрий Луценко. «Мы должны сегодня объявить максимальную мобилизацию не только фронта, но и тыла. И сегодня не существует причины, по которой человек может прятаться от мобилизации, потому что страны, на которую он рассчитывает, может не стать. Сегодня ситуация снова вот такая критическая», — заявил Луценко в эфире украинского телеканала НТА. Россия с 24 февраля прошлого года проводит спецоперацию на территории Украины. Ее начало объявил президент РФ Владимир Путин, который заявил, что одна из ее основных целей заключается в защите мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима. В ходе конфликта Украина объявила мобилизацию граждан на военную службу, однако потенциальные солдаты начали бежать от призыва после ввода новых правил. Политолог Сергей Марков также объяснил, как Европа будет с помощью силы помогать Киеву в возвращать мужчин призывного возраста.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в критической ситуации на фронте и для выживания страны требуется максимальная мобилизация. Такое мнение высказал бывший украинский генпрокурор Юрий Луценко. «Мы должны сегодня объявить максимальную мобилизацию не только фронта, но и тыла. И сегодня не существует причины, по которой человек может прятаться от мобилизации, потому что страны, на которую он рассчитывает, может не стать. Сегодня ситуация снова вот такая критическая», — заявил Луценко в эфире украинского телеканала НТА. Россия с 24 февраля прошлого года проводит спецоперацию на территории Украины. Ее начало объявил президент РФ Владимир Путин, который заявил, что одна из ее основных целей заключается в защите мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима. В ходе конфликта Украина объявила мобилизацию граждан на военную службу, однако потенциальные солдаты начали бежать от призыва после ввода новых правил. Политолог Сергей Марков также объяснил, как Европа будет с помощью силы помогать Киеву в возвращать мужчин призывного возраста.