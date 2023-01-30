В Конгрессе США назвали безумием идею вторжения Украины в Крым с помощью Вашингтона

31 января 2023 в 00:19 Размер текста - 17 +

Марджори Тейлор Грин считает безумной идею вторжения Украины в Крым Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Идея о вторжении Украины в Крым с помощью США является «полным безумием». Об этом заявила член американской палаты представителей и республиканской партии Марджори Тейлор Грин. «Полное безумие! Теперь поджигатели войны в США заявляют, что с целью защиты Украины Киев должен вторгнуться в Крым и забрать его у России», — написала Грин в своем аккаунте в Twitter. Политик добавила, что все это планируется провести при финансовой и военной поддержке США. Ситуация вышла из-под контроля, считает Грин. Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что у Киева есть план по возвращению Крыма. Полуостров вошел в состав России в 2014 году, в результате референдума. Тогда за вхождение в состав РФ проголосовали почти 97% избирателей. Несмотря на это Киев по-прежнему считает, что полуостров принадлежит Украине. Также президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах по «возвращению» Крыма. Ранее в интервью Ceska televize он сказал, что при первой возможности поедет в Крым, чтобы посмотреть на море, передает RT.

Идея о вторжении Украины в Крым с помощью США является «полным безумием». Об этом заявила член американской палаты представителей и республиканской партии Марджори Тейлор Грин. «Полное безумие! Теперь поджигатели войны в США заявляют, что с целью защиты Украины Киев должен вторгнуться в Крым и забрать его у России», — написала Грин в своем аккаунте в Twitter. Политик добавила, что все это планируется провести при финансовой и военной поддержке США. Ситуация вышла из-под контроля, считает Грин. Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что у Киева есть план по возвращению Крыма. Полуостров вошел в состав России в 2014 году, в результате референдума. Тогда за вхождение в состав РФ проголосовали почти 97% избирателей. Несмотря на это Киев по-прежнему считает, что полуостров принадлежит Украине. Также президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах по «возвращению» Крыма. Ранее в интервью Ceska televize он сказал, что при первой возможности поедет в Крым, чтобы посмотреть на море, передает RT.