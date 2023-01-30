Екатеринбургские студенты пожаловались на отсутствие холодной воды в общежитии

31 января 2023 в 01:17 Размер текста - 17 +

По словам студентов, холодной воды в общежитии нет уже пять дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Студенты Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) в Екатеринбург пожаловались, что у них в общаге пять дней нет холодной воды. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из студентов. «Пятый день живем без холодной воды. При этом, горячая вода есть», — поделился с корреспондентом URA.RU один из студентов. По словам учащихся, 26 января появилось объявление, в котором сказано, что холодной воды не будет с 10 до 17 часов, однако до какого именно числа не будет воды — не сообщалось. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу РГППУ. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что студенты нижнетагильского колледжа жаловались на заморозки в общежитии, в жилых комнатах температура опускалась до 13 градусов. Позднее, после публикации URA.RU, студентам вернули тепло в комнаты.

Студенты Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) в Екатеринбург пожаловались, что у них в общаге пять дней нет холодной воды. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из студентов. «Пятый день живем без холодной воды. При этом, горячая вода есть», — поделился с корреспондентом URA.RU один из студентов. По словам учащихся, 26 января появилось объявление, в котором сказано, что холодной воды не будет с 10 до 17 часов, однако до какого именно числа не будет воды — не сообщалось. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу РГППУ. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что студенты нижнетагильского колледжа жаловались на заморозки в общежитии, в жилых комнатах температура опускалась до 13 градусов. Позднее, после публикации URA.RU, студентам вернули тепло в комнаты.