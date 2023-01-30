30 января 2023

Участники СВО обратились к пермскому швейбату. Видео

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, учебные стрельбы, полигон еланский, зенитная установка зу23, подготовка мобилизованных, подготовка военных, тренировка на полигоне
Бойцы в зоне СВО записали видео для жителей Прикамья Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции (СВО) на Украине, записали видеообращение, адресованное швеям, спортсменам, депутатам и всем неравнодушных гражданам Пермского края. Бойцы таким образом выразили благодарность за предоставленную помощь.

«Хотим поблагодарить неравнодушных жителей Прикамья за теплые слова и за оказанную поддержку в нашем ратном деле. Хотим выразить благодарность депутатам пермской гордумы, ТОСу „Яблочкова“, швейбату — девочкам, которые нас полностью обшили, спортклубу „Династия“ и Федерации дзюдо Пермского края», — сказали участники СВО в обращении.

Ранее танкисты в зоне СВО записали обращение к детям из Кизела (Пермский край), где поблагодарили их за письма. Солдаты просили школьников «писать им еще».

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проводится с конца февраля прошлого года. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от многолетней агрессии со стороны киевского режима.

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Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции (СВО) на Украине, записали видеообращение, адресованное швеям, спортсменам, депутатам и всем неравнодушных гражданам Пермского края. Бойцы таким образом выразили благодарность за предоставленную помощь. «Хотим поблагодарить неравнодушных жителей Прикамья за теплые слова и за оказанную поддержку в нашем ратном деле. Хотим выразить благодарность депутатам пермской гордумы, ТОСу „Яблочкова“, швейбату — девочкам, которые нас полностью обшили, спортклубу „Династия“ и Федерации дзюдо Пермского края», — сказали участники СВО в обращении. Ранее танкисты в зоне СВО записали обращение к детям из Кизела (Пермский край), где поблагодарили их за письма. Солдаты просили школьников «писать им еще». Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проводится с конца февраля прошлого года. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от многолетней агрессии со стороны киевского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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