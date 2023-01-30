Участники СВО обратились к пермскому швейбату. Видео

31 января 2023 в 02:37 Размер текста - 17 +

Бойцы в зоне СВО записали видео для жителей Прикамья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции (СВО) на Украине, записали видеообращение, адресованное швеям, спортсменам, депутатам и всем неравнодушных гражданам Пермского края. Бойцы таким образом выразили благодарность за предоставленную помощь. «Хотим поблагодарить неравнодушных жителей Прикамья за теплые слова и за оказанную поддержку в нашем ратном деле. Хотим выразить благодарность депутатам пермской гордумы, ТОСу „Яблочкова“, швейбату — девочкам, которые нас полностью обшили, спортклубу „Династия“ и Федерации дзюдо Пермского края», — сказали участники СВО в обращении. Ранее танкисты в зоне СВО записали обращение к детям из Кизела (Пермский край), где поблагодарили их за письма. Солдаты просили школьников «писать им еще». Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проводится с конца февраля прошлого года. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от многолетней агрессии со стороны киевского режима.

Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции (СВО) на Украине, записали видеообращение, адресованное швеям, спортсменам, депутатам и всем неравнодушных гражданам Пермского края. Бойцы таким образом выразили благодарность за предоставленную помощь. «Хотим поблагодарить неравнодушных жителей Прикамья за теплые слова и за оказанную поддержку в нашем ратном деле. Хотим выразить благодарность депутатам пермской гордумы, ТОСу „Яблочкова“, швейбату — девочкам, которые нас полностью обшили, спортклубу „Династия“ и Федерации дзюдо Пермского края», — сказали участники СВО в обращении. Ранее танкисты в зоне СВО записали обращение к детям из Кизела (Пермский край), где поблагодарили их за письма. Солдаты просили школьников «писать им еще». Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проводится с конца февраля прошлого года. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от многолетней агрессии со стороны киевского режима.