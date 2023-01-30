Подписание Минских соглашений в 2014 году позволило Украине провести реформу в вооруженных силах и сформировать коалицию против России. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.
«Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии и экономики. Также это позволило создать глобальную проукраинскую коалицию против России», — заявил Петр Порошенко в интервью телеканалу BBC.
Минские соглашения предусматривали урегулирование ситуации на востоке Украины в 2014 году. Они включали прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, при этом киевские власти отказывались выполнять подписанные соглашения.
Ранее URA.RU передавало слова президента России Владимира Путина, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель своими заявлениями о Минских соглашениях подтвердила правильность решения российского правительства о начале спецоперации на Украине. Меркель выступила с заявлением, что Минские соглашения были необходимы только для того, чтобы дать Киеву подготовиться к военному конфликту, передает RT.
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Подписание Минских соглашений в 2014 году позволило Украине провести реформу в вооруженных силах и сформировать коалицию против России. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко. «Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии и экономики. Также это позволило создать глобальную проукраинскую коалицию против России», — заявил Петр Порошенко в интервью телеканалу BBC. Минские соглашения предусматривали урегулирование ситуации на востоке Украины в 2014 году. Они включали прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, при этом киевские власти отказывались выполнять подписанные соглашения. Ранее URA.RU передавало слова президента России Владимира Путина, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель своими заявлениями о Минских соглашениях подтвердила правильность решения российского правительства о начале спецоперации на Украине. Меркель выступила с заявлением, что Минские соглашения были необходимы только для того, чтобы дать Киеву подготовиться к военному конфликту, передает RT.