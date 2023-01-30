Суд вынес приговор главному подельнику смотрящего за Тюменью

31 января 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Главный подельник Сергея Патрушева получил 16 лет в колонии строгого режима Сергей Малышев В Тюмени вынесли приговор главному подельнику смотрящего за городом Сергея Патрушева. Коллегия присяжных признала Александра Косарева виновным по всем статьям, сообщает из зала суда корреспондент URA.RU. «На основании вердикта коллегии присяжных заседателей он признан виновным в руководстве преступным подразделением сообщества, бандитизме и вымогательстве, совершенном организованной группой. Присяжные заседатели сочли все эпизоды доказанными», — уточняют в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Известно, что в 2020 году Косарев был руководителем подразделения преступной группы Сергея Патрушева. Судом доказаны 13 эпизодов вымогательства и создание Косаревым вооруженной банды. В итоге приговор составил 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. «Приговор несправедливый, я буду его оспаривать. Во-первых, у потерпевших нет ко мне претензий, они никогда меня не видели. А обвинение строится на показаниях одного человека, которые с фактами не совпадают», — заявил в беседе с URA.RU Косарев. Ранее агентство сообщало, что после задержания в 2020 году Патрушеву и его подельникам выдвинули ряд обвинений. Рассмотрение дела самого смотрящего за Тюменью приостановлено из-за тяжелой болезни

В Тюмени вынесли приговор главному подельнику смотрящего за городом Сергея Патрушева. Коллегия присяжных признала Александра Косарева виновным по всем статьям, сообщает из зала суда корреспондент URA.RU. «На основании вердикта коллегии присяжных заседателей он признан виновным в руководстве преступным подразделением сообщества, бандитизме и вымогательстве, совершенном организованной группой. Присяжные заседатели сочли все эпизоды доказанными», — уточняют в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Известно, что в 2020 году Косарев был руководителем подразделения преступной группы Сергея Патрушева. Судом доказаны 13 эпизодов вымогательства и создание Косаревым вооруженной банды. В итоге приговор составил 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. «Приговор несправедливый, я буду его оспаривать. Во-первых, у потерпевших нет ко мне претензий, они никогда меня не видели. А обвинение строится на показаниях одного человека, которые с фактами не совпадают», — заявил в беседе с URA.RU Косарев. Ранее агентство сообщало, что после задержания в 2020 году Патрушеву и его подельникам выдвинули ряд обвинений. Рассмотрение дела самого смотрящего за Тюменью приостановлено из-за тяжелой болезни