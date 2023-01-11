11 января 2023

«Смотрящий» за Тюменью тяжело заболел, находясь в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, сизо, колючая проволока, заключение под стражу
Сергей Патрушев находится за решеткой с осени 2020 года Фото:

Уголовное дело в отношении «смотрящего» за Тюменью Сергея Патрушева приостановлено из-за наличия у него тяжелого заболевания. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Патрушев и его подельники были задержан в ноябре 2020 года после того, как к силовикам обратились проститутки, с которых члены ОПГ требовали деньги за «крышу».

«В отношении Сергея Патрушева уголовное дело приостановлено. В связи с наличием тяжелого заболевания», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Как ранее указывало агентство, после ареста в 2020 году против Патрушева выдвинули обвинения сразу по нескольким серьезным статьям Уголовного кодекса: занятие высшего положения в преступной иерархии — ст. 210.1 УК РФ, организация преступного сообщества — ч. 4 ст. 210 УК РФ, вымогательство, совершенное организованной группой п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Приближенные криминального авторитета находятся за решеткой в ожидании приговора суда.

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Уголовное дело в отношении «смотрящего» за Тюменью Сергея Патрушева приостановлено из-за наличия у него тяжелого заболевания. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Патрушев и его подельники были задержан в ноябре 2020 года после того, как к силовикам обратились проститутки, с которых члены ОПГ требовали деньги за «крышу». «В отношении Сергея Патрушева уголовное дело приостановлено. В связи с наличием тяжелого заболевания», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Как ранее указывало агентство, после ареста в 2020 году против Патрушева выдвинули обвинения сразу по нескольким серьезным статьям Уголовного кодекса: занятие высшего положения в преступной иерархии — ст. 210.1 УК РФ, организация преступного сообщества — ч. 4 ст. 210 УК РФ, вымогательство, совершенное организованной группой п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Приближенные криминального авторитета находятся за решеткой в ожидании приговора суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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