«Смотрящий» за Тюменью тяжело заболел, находясь в СИЗО

12 января 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Сергей Патрушев находится за решеткой с осени 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уголовное дело в отношении «смотрящего» за Тюменью Сергея Патрушева приостановлено из-за наличия у него тяжелого заболевания. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Патрушев и его подельники были задержан в ноябре 2020 года после того, как к силовикам обратились проститутки, с которых члены ОПГ требовали деньги за «крышу». «В отношении Сергея Патрушева уголовное дело приостановлено. В связи с наличием тяжелого заболевания», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Как ранее указывало агентство, после ареста в 2020 году против Патрушева выдвинули обвинения сразу по нескольким серьезным статьям Уголовного кодекса: занятие высшего положения в преступной иерархии — ст. 210.1 УК РФ, организация преступного сообщества — ч. 4 ст. 210 УК РФ, вымогательство, совершенное организованной группой п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Приближенные криминального авторитета находятся за решеткой в ожидании приговора суда.

Уголовное дело в отношении «смотрящего» за Тюменью Сергея Патрушева приостановлено из-за наличия у него тяжелого заболевания. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Патрушев и его подельники были задержан в ноябре 2020 года после того, как к силовикам обратились проститутки, с которых члены ОПГ требовали деньги за «крышу». «В отношении Сергея Патрушева уголовное дело приостановлено. В связи с наличием тяжелого заболевания», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Как ранее указывало агентство, после ареста в 2020 году против Патрушева выдвинули обвинения сразу по нескольким серьезным статьям Уголовного кодекса: занятие высшего положения в преступной иерархии — ст. 210.1 УК РФ, организация преступного сообщества — ч. 4 ст. 210 УК РФ, вымогательство, совершенное организованной группой п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Приближенные криминального авторитета находятся за решеткой в ожидании приговора суда.