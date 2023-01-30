Курганцев приглашают собирать автобусы в Челябинске за 105 тысяч рублей

30 января 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

В Кургане ищут желающих собирать автобусы и электробусы в Челябинске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане ищут слесарей механосборочных работ для работы на автобусном заводе Челябинска. Вахтовикам готовы платить зарплату до 105 тысяч рублей. Информация о вакансии размешена на популярном сайте с объявлениями. «Требуются слесари механосборочных работ на производство пассажирских автобусов и электробусов в городе Челябинске. График вахты: 60/30, по 6 дней в неделю. Требования: опыт работы в сборке автопрома, знание технической составляющей автомобилестроения. Заработная плата — 105 000 рублей», — указано в вакансии. В обязанности работников входит сборка, регулировка и отладка сложных машин, а также сборка пневматических систем, поручней и фанерных полов. Работодатель предоставляет сотрудникам бесплатное жилье, спецодежду и компенсирует проезд в обе стороны. Также вахтовикам каждую неделю выплачивается аванс по три тысячи рублей. Ранее URA.RU писало о вакансиях для курганцев на оборонном заводе в Удмуртии за 157 тысяч рублей. Также сообщалось о том, что тюменская компания ищет работников для строительства дороги в Заозерном районе города. Дорожным рабочим предлагают зарплату до 100 тысяч рублей.

В Кургане ищут слесарей механосборочных работ для работы на автобусном заводе Челябинска. Вахтовикам готовы платить зарплату до 105 тысяч рублей. Информация о вакансии размешена на популярном сайте с объявлениями. «Требуются слесари механосборочных работ на производство пассажирских автобусов и электробусов в городе Челябинске. График вахты: 60/30, по 6 дней в неделю. Требования: опыт работы в сборке автопрома, знание технической составляющей автомобилестроения. Заработная плата — 105 000 рублей», — указано в вакансии. В обязанности работников входит сборка, регулировка и отладка сложных машин, а также сборка пневматических систем, поручней и фанерных полов. Работодатель предоставляет сотрудникам бесплатное жилье, спецодежду и компенсирует проезд в обе стороны. Также вахтовикам каждую неделю выплачивается аванс по три тысячи рублей. Ранее URA.RU писало о вакансиях для курганцев на оборонном заводе в Удмуртии за 157 тысяч рублей. Также сообщалось о том, что тюменская компания ищет работников для строительства дороги в Заозерном районе города. Дорожным рабочим предлагают зарплату до 100 тысяч рублей.