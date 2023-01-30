30 января 2023

Певица Чичерина собрала 50 миллионов рублей для Народной милиции ДНР

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Концерт группы «Чичерина» в день 20-летия коллектива. Екатеринбург, чичерина юлия, группа чичерина
Чичерина поддерживает бойцов СВО как финансово, так и морально Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Певица Юлия Чичерина — уроженка Свердловской области — вместе с «Народным фронтом» собрала более 50 миллионов рублей, чтобы материально помочь Народной милиции ДНР, которой не хватает средств связи. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

«Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в нашем совместном с „Народным фронтом“ сборе для [милицейского] корпуса ДНР. Мы собрали более 50 миллионов рублей», — заявила певица. На собранные деньги для сотрудников Народной милиции ДНР закупят радиостанции, ретрансляторы, зарядные устройства, антенны и батареи питания.

Ранее Чичерина попала под санкции Евросоюза. Связано это было с тем, что с 2014 года певица активно выступала в поддержку самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В 2022 году она выступила за начало спецоперации на Украине. Чичерина живет на Донбассе, где усердно поддерживает солдат, например, она пела в Луганске для раненных.

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Певица Юлия Чичерина — уроженка Свердловской области — вместе с «Народным фронтом» собрала более 50 миллионов рублей, чтобы материально помочь Народной милиции ДНР, которой не хватает средств связи. Об этом она сообщила в своих социальных сетях. «Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в нашем совместном с „Народным фронтом“ сборе для [милицейского] корпуса ДНР. Мы собрали более 50 миллионов рублей», — заявила певица. На собранные деньги для сотрудников Народной милиции ДНР закупят радиостанции, ретрансляторы, зарядные устройства, антенны и батареи питания. Ранее Чичерина попала под санкции Евросоюза. Связано это было с тем, что с 2014 года певица активно выступала в поддержку самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В 2022 году она выступила за начало спецоперации на Украине. Чичерина живет на Донбассе, где усердно поддерживает солдат, например, она пела в Луганске для раненных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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