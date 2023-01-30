Певица Чичерина собрала 50 миллионов рублей для Народной милиции ДНР

31 января 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Чичерина поддерживает бойцов СВО как финансово, так и морально Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Певица Юлия Чичерина — уроженка Свердловской области — вместе с «Народным фронтом» собрала более 50 миллионов рублей, чтобы материально помочь Народной милиции ДНР, которой не хватает средств связи. Об этом она сообщила в своих социальных сетях. «Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в нашем совместном с „Народным фронтом“ сборе для [милицейского] корпуса ДНР. Мы собрали более 50 миллионов рублей», — заявила певица. На собранные деньги для сотрудников Народной милиции ДНР закупят радиостанции, ретрансляторы, зарядные устройства, антенны и батареи питания. Ранее Чичерина попала под санкции Евросоюза. Связано это было с тем, что с 2014 года певица активно выступала в поддержку самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В 2022 году она выступила за начало спецоперации на Украине. Чичерина живет на Донбассе, где усердно поддерживает солдат, например, она пела в Луганске для раненных.

Певица Юлия Чичерина — уроженка Свердловской области — вместе с «Народным фронтом» собрала более 50 миллионов рублей, чтобы материально помочь Народной милиции ДНР, которой не хватает средств связи. Об этом она сообщила в своих социальных сетях. «Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в нашем совместном с „Народным фронтом“ сборе для [милицейского] корпуса ДНР. Мы собрали более 50 миллионов рублей», — заявила певица. На собранные деньги для сотрудников Народной милиции ДНР закупят радиостанции, ретрансляторы, зарядные устройства, антенны и батареи питания. Ранее Чичерина попала под санкции Евросоюза. Связано это было с тем, что с 2014 года певица активно выступала в поддержку самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В 2022 году она выступила за начало спецоперации на Украине. Чичерина живет на Донбассе, где усердно поддерживает солдат, например, она пела в Луганске для раненных.