Певица Чичерина попала под санкции Евросоюза

Певица Юлия Чичерина — уроженка Свердловской области — попала под персональные санкции Евросоюза. Информация об этом появилась на сайте ЕС.
«Она [Чичерина] использует свою значительную известность, чтобы публично подрывать или угрожать территориальной целостности и суверенитету Украины», — говорится в обосновании решения.
С начала конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году Чичерина регулярно выступала в поддержку самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Впоследствии она поддержала спецоперацию РФ на Украине и вхождение указанных регионов в состав России — наряду с Херсонской и Запорожской областями.
Вместе с Чичериной в новый санкционный пакет включили почти три десятка россиян. Среди них — глава ЦИК Элла Памфилова, философ Александр Дугин, а также артисты Николай Расторгуев и Олег Газманов.
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