Певица Чичерина попала под санкции Евросоюза

06 октября 2022 в 20:51 Размер текста - 17 +

Юлия Чичерина регулярно выступает в поддержку Донбасса Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Певица Юлия Чичерина — уроженка Свердловской области — попала под персональные санкции Евросоюза. Информация об этом появилась на сайте ЕС. «Она [Чичерина] использует свою значительную известность, чтобы публично подрывать или угрожать территориальной целостности и суверенитету Украины», — говорится в обосновании решения. С начала конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году Чичерина регулярно выступала в поддержку самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Впоследствии она поддержала спецоперацию РФ на Украине и вхождение указанных регионов в состав России — наряду с Херсонской и Запорожской областями. Вместе с Чичериной в новый санкционный пакет включили почти три десятка россиян. Среди них — глава ЦИК Элла Памфилова, философ Александр Дугин, а также артисты Николай Расторгуев и Олег Газманов.

Певица Юлия Чичерина — уроженка Свердловской области — попала под персональные санкции Евросоюза. Информация об этом появилась на сайте ЕС. «Она [Чичерина] использует свою значительную известность, чтобы публично подрывать или угрожать территориальной целостности и суверенитету Украины», — говорится в обосновании решения. С начала конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году Чичерина регулярно выступала в поддержку самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Впоследствии она поддержала спецоперацию РФ на Украине и вхождение указанных регионов в состав России — наряду с Херсонской и Запорожской областями. Вместе с Чичериной в новый санкционный пакет включили почти три десятка россиян. Среди них — глава ЦИК Элла Памфилова, философ Александр Дугин, а также артисты Николай Расторгуев и Олег Газманов.