Певица Чичерина попала под санкции Евросоюза

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День города у монумента
Юлия Чичерина регулярно выступает в поддержку Донбасса Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Певица Юлия Чичерина — уроженка Свердловской области — попала под персональные санкции Евросоюза. Информация об этом появилась на сайте ЕС.

«Она [Чичерина] использует свою значительную известность, чтобы публично подрывать или угрожать территориальной целостности и суверенитету Украины», — говорится в обосновании решения.

С начала конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году Чичерина регулярно выступала в поддержку самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Впоследствии она поддержала спецоперацию РФ на Украине и вхождение указанных регионов в состав России — наряду с Херсонской и Запорожской областями.

Вместе с Чичериной в новый санкционный пакет включили почти три десятка россиян. Среди них — глава ЦИК Элла Памфилова, философ Александр Дугин, а также артисты Николай Расторгуев и Олег Газманов.

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Певица Юлия Чичерина — уроженка Свердловской области — попала под персональные санкции Евросоюза. Информация об этом появилась на сайте ЕС. «Она [Чичерина] использует свою значительную известность, чтобы публично подрывать или угрожать территориальной целостности и суверенитету Украины», — говорится в обосновании решения. С начала конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году Чичерина регулярно выступала в поддержку самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Впоследствии она поддержала спецоперацию РФ на Украине и вхождение указанных регионов в состав России — наряду с Херсонской и Запорожской областями. Вместе с Чичериной в новый санкционный пакет включили почти три десятка россиян. Среди них — глава ЦИК Элла Памфилова, философ Александр Дугин, а также артисты Николай Расторгуев и Олег Газманов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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