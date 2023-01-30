30 января 2023

В Екатеринбурге снесут горку, на которой удушилась девочка в детском саду

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети и горки. Тюмень, горки, зимние забавы, зимний отдых, катание с горки, катание на горках, зимние горки
Опасную для детей конструкцию демонтируют (архивное фото) Фото:

В детском саду Екатеринбурга демонтируют горку, где в результате несчастного случая произошло удушение ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Конструкция, включающая горку, будет полностью демонтирована», — сказали в пресс-службе администрации города Екатеринбурга. Там добавили, что расследованием несчастного случая занимаются следственные органы.

Ранее URA.RU сообщало, что в детском саду Екатеринбурга произошел несчастный случай: четырехлетняя девочка зацепилась шарфом за ограждения во время катания с горки. Спустя неделю ребенок умер в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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В детском саду Екатеринбурга демонтируют горку, где в результате несчастного случая произошло удушение ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Конструкция, включающая горку, будет полностью демонтирована», — сказали в пресс-службе администрации города Екатеринбурга. Там добавили, что расследованием несчастного случая занимаются следственные органы. Ранее URA.RU сообщало, что в детском саду Екатеринбурга произошел несчастный случай: четырехлетняя девочка зацепилась шарфом за ограждения во время катания с горки. Спустя неделю ребенок умер в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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