В Екатеринбурге снесут горку, на которой удушилась девочка в детском саду

Опасную для детей конструкцию демонтируют (архивное фото)
В детском саду Екатеринбурга демонтируют горку, где в результате несчастного случая произошло удушение ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«Конструкция, включающая горку, будет полностью демонтирована», — сказали в пресс-службе администрации города Екатеринбурга. Там добавили, что расследованием несчастного случая занимаются следственные органы.
Ранее URA.RU сообщало, что в детском саду Екатеринбурга произошел несчастный случай: четырехлетняя девочка зацепилась шарфом за ограждения во время катания с горки. Спустя неделю ребенок умер в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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