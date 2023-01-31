После удушения девочки в детсаду воспитателей Екатеринбурга вызвали на разговор

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Новый детский сад «Вишенка». Челябинск, детсад, метеостанция, нацпроекты, детский сад вишенка
Департамент образования Екатеринбурга получили воспитателям детских садов обеспечить дополнительный Фото:

Департамент образования Екатеринбурга поручил воспитателям детских садов обеспечить дополнительный контроль за детьми после инцидента в детском саду, где ребенок удушился шарфом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали мэрии уральской столицы.

«Да, в департаменте подтвердили, что дополнительных проверок пока не планируют. С воспитателями детских садов, директорами ДОУ по поручению Департамента проведена беседа о дополнительном контроле за детьми во время прогулок, разбор случившегося», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге умерла девочка, которая удушилась в детском саду. Ребенок зацепился шарфом за горку, а позже скончался в больнице. Инцидент произошел 25января. Позже журналисту агентства заявили, что горку, из-за которой погиб ребенок, демонтируют.

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Департамент образования Екатеринбурга поручил воспитателям детских садов обеспечить дополнительный контроль за детьми после инцидента в детском саду, где ребенок удушился шарфом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали мэрии уральской столицы. «Да, в департаменте подтвердили, что дополнительных проверок пока не планируют. С воспитателями детских садов, директорами ДОУ по поручению Департамента проведена беседа о дополнительном контроле за детьми во время прогулок, разбор случившегося», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге умерла девочка, которая удушилась в детском саду. Ребенок зацепился шарфом за горку, а позже скончался в больнице. Инцидент произошел 25января. Позже журналисту агентства заявили, что горку, из-за которой погиб ребенок, демонтируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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