После удушения девочки в детсаду воспитателей Екатеринбурга вызвали на разговор

Департамент образования Екатеринбурга поручил воспитателям детских садов обеспечить дополнительный контроль за детьми после инцидента в детском саду, где ребенок удушился шарфом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали мэрии уральской столицы.
«Да, в департаменте подтвердили, что дополнительных проверок пока не планируют. С воспитателями детских садов, директорами ДОУ по поручению Департамента проведена беседа о дополнительном контроле за детьми во время прогулок, разбор случившегося», — сказано в сообщении.
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Департамент образования Екатеринбурга поручил воспитателям детских садов обеспечить дополнительный контроль за детьми после инцидента в детском саду, где ребенок удушился шарфом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали мэрии уральской столицы. «Да, в департаменте подтвердили, что дополнительных проверок пока не планируют. С воспитателями детских садов, директорами ДОУ по поручению Департамента проведена беседа о дополнительном контроле за детьми во время прогулок, разбор случившегося», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге умерла девочка, которая удушилась в детском саду. Ребенок зацепился шарфом за горку, а позже скончался в больнице. Инцидент произошел 25января. Позже журналисту агентства заявили, что горку, из-за которой погиб ребенок, демонтируют.