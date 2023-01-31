После удушения девочки в детсаду воспитателей Екатеринбурга вызвали на разговор

31 января 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Департамент образования Екатеринбурга получили воспитателям детских садов обеспечить дополнительный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Департамент образования Екатеринбурга поручил воспитателям детских садов обеспечить дополнительный контроль за детьми после инцидента в детском саду, где ребенок удушился шарфом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали мэрии уральской столицы. «Да, в департаменте подтвердили, что дополнительных проверок пока не планируют. С воспитателями детских садов, директорами ДОУ по поручению Департамента проведена беседа о дополнительном контроле за детьми во время прогулок, разбор случившегося», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге умерла девочка, которая удушилась в детском саду. Ребенок зацепился шарфом за горку, а позже скончался в больнице. Инцидент произошел 25января. Позже журналисту агентства заявили, что горку, из-за которой погиб ребенок, демонтируют.

Департамент образования Екатеринбурга поручил воспитателям детских садов обеспечить дополнительный контроль за детьми после инцидента в детском саду, где ребенок удушился шарфом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали мэрии уральской столицы. «Да, в департаменте подтвердили, что дополнительных проверок пока не планируют. С воспитателями детских садов, директорами ДОУ по поручению Департамента проведена беседа о дополнительном контроле за детьми во время прогулок, разбор случившегося», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге умерла девочка, которая удушилась в детском саду. Ребенок зацепился шарфом за горку, а позже скончался в больнице. Инцидент произошел 25января. Позже журналисту агентства заявили, что горку, из-за которой погиб ребенок, демонтируют.