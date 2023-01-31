Лавров: Запад перестал скрывать желание разгромить Россию

31 января 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что Запад преследует цель привести РФ к поражению в СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Цель Запада в украинском конфликте — привести Россию к поражению. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, приводя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга во время его визита в Южную Корею. «Истинный интерес США и Запада изложил генсек НАТО Столтенберг, когда он вчера находился в республике Корея <…> Он сказал, что Россия должна проиграть, должна быть повержена», — заявил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Египта Самехом Шукри, которая транслировалась на телеканале «Россия-24». Также глава российского МИД отметил, что Запад не может допустить поражения Киева, так как это будет означать фиаско для стран НАТО. Также министр иностранных дел РФ подчеркнул, что послание госсекретаря США Энтони Блинкена, которое передал Лаврову Шукри, заключается лишь в требованиях к российской стороне уйти с украинских территорий. «Мы услышали в очередной раз от господина министра переданное послание о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти и тогда все будет хорошо», — заключил Лавров. Ранее стало известно о визите Столтенберга в Южную Корею. Там генсек НАТО призвал Республику изменить свои взгляды, касающиеся СВО, и поддержать украинскую сторону за счет оружейных траншей, передает RT. По словам Столтенберга, победа России в СВО станет «опасным посылом» для мировых лидеров. Также сообщалось о встрече Лаврова с Шукри. В ходе встрече глав МИД обсуждались контакты Египта с организацией БРИКС, пишет MK.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Цель Запада в украинском конфликте — привести Россию к поражению. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, приводя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга во время его визита в Южную Корею. «Истинный интерес США и Запада изложил генсек НАТО Столтенберг, когда он вчера находился в республике Корея <…> Он сказал, что Россия должна проиграть, должна быть повержена», — заявил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Египта Самехом Шукри, которая транслировалась на телеканале «Россия-24». Также глава российского МИД отметил, что Запад не может допустить поражения Киева, так как это будет означать фиаско для стран НАТО. Также министр иностранных дел РФ подчеркнул, что послание госсекретаря США Энтони Блинкена, которое передал Лаврову Шукри, заключается лишь в требованиях к российской стороне уйти с украинских территорий. «Мы услышали в очередной раз от господина министра переданное послание о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти и тогда все будет хорошо», — заключил Лавров. Ранее стало известно о визите Столтенберга в Южную Корею. Там генсек НАТО призвал Республику изменить свои взгляды, касающиеся СВО, и поддержать украинскую сторону за счет оружейных траншей, передает RT. По словам Столтенберга, победа России в СВО станет «опасным посылом» для мировых лидеров. Также сообщалось о встрече Лаврова с Шукри. В ходе встрече глав МИД обсуждались контакты Египта с организацией БРИКС, пишет MK.RU.