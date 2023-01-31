Euractiv: Украина не сможет вступить в Евросоюз в ближайшее время

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Официальный сайт президента Украины. Москва, украина, флаг
Украина не станет членом НАТО в ближайшее время, написали в EURACTIV Фото:

Вероятность того, что Украина вступит в Евросоюз в ближайшее время крайне мала. Об этом написали в издании EURACTIV.

«Несмотря на решение [стран ЕС] предоставить Киеву статус кандидата в июне прошлого года, перспектива вступления Украины в ближайшее время остается маловероятной», — написали в издании. При этом в EURACTIV отметили, что украинское правительство надеется получить членство в Североатлантическом альянсе в течение следующих двух лет.

После начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев подает заявку на ускоренное вступление в ряды Североатлантического альянса (НАТО). Также глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Зеленский попросил экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона помочь со вступлением Киева в ряды НАТО.

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Вероятность того, что Украина вступит в Евросоюз в ближайшее время крайне мала. Об этом написали в издании EURACTIV. «Несмотря на решение [стран ЕС] предоставить Киеву статус кандидата в июне прошлого года, перспектива вступления Украины в ближайшее время остается маловероятной», — написали в издании. При этом в EURACTIV отметили, что украинское правительство надеется получить членство в Североатлантическом альянсе в течение следующих двух лет. После начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев подает заявку на ускоренное вступление в ряды Североатлантического альянса (НАТО). Также глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Зеленский попросил экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона помочь со вступлением Киева в ряды НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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