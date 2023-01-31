Euractiv: Украина не сможет вступить в Евросоюз в ближайшее время

Вероятность того, что Украина вступит в Евросоюз в ближайшее время крайне мала. Об этом написали в издании EURACTIV.
«Несмотря на решение [стран ЕС] предоставить Киеву статус кандидата в июне прошлого года, перспектива вступления Украины в ближайшее время остается маловероятной», — написали в издании. При этом в EURACTIV отметили, что украинское правительство надеется получить членство в Североатлантическом альянсе в течение следующих двух лет.
После начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев подает заявку на ускоренное вступление в ряды Североатлантического альянса (НАТО). Также глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Зеленский попросил экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона помочь со вступлением Киева в ряды НАТО.
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