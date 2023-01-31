Игорь Николаев опроверг слухи о своем критическом состоянии

31 января 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

Игорь Николаев заявил, что чувствует себя хорошо Фото: Дмитрий Коробейников/ТАСС Советский и российский музыкант Игорь Николаев проходит обследование и чувствует себя хорошо. Об этом заявил сам певец, реагируя на слухи о своей госпитализации. «Спешу сообщить, что информация в СМИ о моем критическом состоянии несколько преувеличена. Прохожу обследование, чувствую себя хорошо», — сказал Игорь Николаев. Его слова приводит telegram-канал агентства «Москва». Артист выразил надежду встретиться со своими зрителями во время концертов. Также музыкант поблагодарил всех, кто искренне переживал за него. Ранее Mash сообщал, что Николаев был госпитализирован. Тогда предполагалось, что у музыканта может быть подозрение на инфаркт, пишут «Дни.ру».

Советский и российский музыкант Игорь Николаев проходит обследование и чувствует себя хорошо. Об этом заявил сам певец, реагируя на слухи о своей госпитализации. «Спешу сообщить, что информация в СМИ о моем критическом состоянии несколько преувеличена. Прохожу обследование, чувствую себя хорошо», — сказал Игорь Николаев. Его слова приводит telegram-канал агентства «Москва». Артист выразил надежду встретиться со своими зрителями во время концертов. Также музыкант поблагодарил всех, кто искренне переживал за него. Ранее Mash сообщал, что Николаев был госпитализирован. Тогда предполагалось, что у музыканта может быть подозрение на инфаркт, пишут «Дни.ру».