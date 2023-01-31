В Снежинске провели первую встречу по изготовлению окопных свечей

01 февраля 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

Основа окопных свечей — консервные банки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Снежинске Челябинской области православные волонтеры провели первую встречу по изготовлению окопных свечей. Информация об этом размещена в соцсетях. «Сегодня состоялась первая встреча по изготовлению „окопных свечей“. Порядка двухсот банок подготовили к заливке парафином. Спасибо всем, кто пришел, кто передал материалы!» — пишут волонтеры в группе «Снежинск православный» соцсети ВКонтакте. В группе также сообщили, что следующая встреча состоится в четверг, 2 февраля, в 18:15 в помещении воскресной школы (бывшая школа 119, кабинет 111). Организаторы просят снежинцев приносить с собой (по возможности): чистые консервные банки (от 350 мл); стеарин, парафин (бытовой, медицинский, остатки от свечей, не церковных). Те, кто не может прийти, но располагает необходимыми материалами и готов поделиться ими, может приносить их в организации: «Бумеранг добра Снежинск» (ул. Комсомольская, 4, с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов); «Снежинский городской женсовет (ул. Свердлова, 46, в понедельник и четверг с 16 до 19 часов). Первыми в Челябинской области окопные свечи для военнослужащих в зону спецоперации стали изготавливать волонтеры Копейска. Еще в начале января они попросили жителей приносить чистые консервные банки и воск для свечей.

В Снежинске Челябинской области православные волонтеры провели первую встречу по изготовлению окопных свечей. Информация об этом размещена в соцсетях. «Сегодня состоялась первая встреча по изготовлению „окопных свечей“. Порядка двухсот банок подготовили к заливке парафином. Спасибо всем, кто пришел, кто передал материалы!» — пишут волонтеры в группе «Снежинск православный» соцсети ВКонтакте. В группе также сообщили, что следующая встреча состоится в четверг, 2 февраля, в 18:15 в помещении воскресной школы (бывшая школа 119, кабинет 111). Организаторы просят снежинцев приносить с собой (по возможности): чистые консервные банки (от 350 мл); стеарин, парафин (бытовой, медицинский, остатки от свечей, не церковных). Те, кто не может прийти, но располагает необходимыми материалами и готов поделиться ими, может приносить их в организации: «Бумеранг добра Снежинск» (ул. Комсомольская, 4, с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов); «Снежинский городской женсовет (ул. Свердлова, 46, в понедельник и четверг с 16 до 19 часов). Первыми в Челябинской области окопные свечи для военнослужащих в зону спецоперации стали изготавливать волонтеры Копейска. Еще в начале января они попросили жителей приносить чистые консервные банки и воск для свечей.