Байден назвал проблему, которая страшнее ядерной войны

Джо Байден заявил, что вместо ядерной войны надо бояться изменений климата
Надо бояться не ядерной войны, а изменений климата. Об этом заявил президент США Джо Байден.
«Это главная экзистенциальная угроза человечеству, с которой мы когда-либо сталкивались, включая ядерное оружие», — цитирует Байдена журналисты Белого дома. Тему изменения климата американский президент затронул в ходе мероприятия национального комитета Демократической партии.
При этом, по словам сотрудника Белого дома при администрации бывшего президента США Рональда Рейгана Пола Крейга Робертса, США уже более 20 лет повышают вероятность ядерной войны с Россией. По его мнению, из-за этого мир находится в наносекунде от ядерной войны.
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