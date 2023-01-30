Экс-сотрудник Белого дома: из-за США мир стоит в наносекунде от ядерной войны

31 января 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

США подорвали доверие России, что приближает ядерную войну, сказал эксперт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США уже более 20 лет повышают вероятность ядерной войны с Россией, из-за чего мир находится в наносекунде от ядерной войны. Такое мнение высказал сотрудник Белого дома при администрации бывшего президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. «Вот уже более двух десятилетий администрации президентов США повышают вероятность ядерной войны с Россией. Ученые-атомщики говорят, что до полуночи [на часах Судного дня] осталось 90 секунд. Я думаю, что это одна наносекунда. Мы достигли точки, когда все, что требуется — это одна ложная тревога о приближающихся ракетах», — отметил Робертс в статье на своем сайте . По его словам, сейчас для начала ядерной войны нужна только одна ложная тревога о приближающихся ракетах. Робертс заявил, что США нарушили обещание не приближать НАТО к границе с Россией. По его словам, американские президенты отменили соглашения, которые укрепляли доверие с Россией после холодной войны. США разрушили доверие России из-за провокаций после смены правительства Украины в 2014 году. Ранее стрелки часов «Судного дня» приблизились к «ядерной полуночи», до нее осталось 90 секунд. В Кремле выразили обеспокоенность по этому поводу. Россию могут вынудить к применению ядерного оружия поставки вооружения Украине от стран НАТО, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. У США низкий уровень ответственности, приказ об использовании ядерного оружия там может отдать командир дивизии, а в России только президент, сказал URA.RU экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США уже более 20 лет повышают вероятность ядерной войны с Россией, из-за чего мир находится в наносекунде от ядерной войны. Такое мнение высказал сотрудник Белого дома при администрации бывшего президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. «Вот уже более двух десятилетий администрации президентов США повышают вероятность ядерной войны с Россией. Ученые-атомщики говорят, что до полуночи [на часах Судного дня] осталось 90 секунд. Я думаю, что это одна наносекунда. Мы достигли точки, когда все, что требуется — это одна ложная тревога о приближающихся ракетах», — отметил Робертс в статье на своем сайте. По его словам, сейчас для начала ядерной войны нужна только одна ложная тревога о приближающихся ракетах. Робертс заявил, что США нарушили обещание не приближать НАТО к границе с Россией. По его словам, американские президенты отменили соглашения, которые укрепляли доверие с Россией после холодной войны. США разрушили доверие России из-за провокаций после смены правительства Украины в 2014 году. Ранее стрелки часов «Судного дня» приблизились к «ядерной полуночи», до нее осталось 90 секунд. В Кремле выразили обеспокоенность по этому поводу. Россию могут вынудить к применению ядерного оружия поставки вооружения Украине от стран НАТО, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. У США низкий уровень ответственности, приказ об использовании ядерного оружия там может отдать командир дивизии, а в России только президент, сказал URA.RU экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.