31 января 2023

В США признали факт тайных исследований в биолабораториях Украины

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США заявили, что вели активную деятельность в биолабораториях на Украине Фото:
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США проводили с Украиной исследования по предотвращению пандемии. Такое заявление сделал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Вашингтон работал с Киевом «над некоторыми исследованиями в сфере предотвращения пандемии», — сказал Кирби журналистам, его слова передает РИА Новости. «Все исследовательские учреждения были освобождены, деятельность в них безопасно прекращена», — отметил политик.

Пентагон должен раскрыть деятельность своих биолабораторий, чтобы мировое сообщество могло убедиться в мирном характере их работы. Такое мнение, выступая на Первой Российско-Армянской конференции об угрозах биологического характера и борьбе с последствиями пандемии, высказал модератор конференции, обозреватель Александр Александровский.

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США проводили с Украиной исследования по предотвращению пандемии. Такое заявление сделал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Вашингтон работал с Киевом «над некоторыми исследованиями в сфере предотвращения пандемии», — сказал Кирби журналистам, его слова передает РИА Новости. «Все исследовательские учреждения были освобождены, деятельность в них безопасно прекращена», — отметил политик. Пентагон должен раскрыть деятельность своих биолабораторий, чтобы мировое сообщество могло убедиться в мирном характере их работы. Такое мнение, выступая на Первой Российско-Армянской конференции об угрозах биологического характера и борьбе с последствиями пандемии, высказал модератор конференции, обозреватель Александр Александровский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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