США проводили с Украиной исследования по предотвращению пандемии. Такое заявление сделал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
Вашингтон работал с Киевом «над некоторыми исследованиями в сфере предотвращения пандемии», — сказал Кирби журналистам, его слова передает РИА Новости. «Все исследовательские учреждения были освобождены, деятельность в них безопасно прекращена», — отметил политик.
Пентагон должен раскрыть деятельность своих биолабораторий, чтобы мировое сообщество могло убедиться в мирном характере их работы. Такое мнение, выступая на Первой Российско-Армянской конференции об угрозах биологического характера и борьбе с последствиями пандемии, высказал модератор конференции, обозреватель Александр Александровский.
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