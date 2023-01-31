На Украине признали критическое положение страны

Экс-советник президента Украины: Киев держится только благодаря поддержке США

31 января 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Ситуация на Украине просто тупиковая, заявил Олег Соскин Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина в настоящий момент находится в тяжелом положении и ее спасает от поражения со стороны России только поддержка Запада во главе с США. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского главы Леонида Кучмы Олег Соскин. «Ситуация просто тупиковая. <…> Киев уже давно потерпел бы поражение, если бы страны Запада во главе с США не выделяли им деньги и оружие», — заявил Олег Соскин на своем youtube-канале. Он подчеркнул, что сейчас у Украины нет ни денег, ни вооружения, ни других запасов. В то же время, уточняет экс-советник президента, вся мощь России сосредоточена против Украины. Ранее Соскин также рассуждал, что отказ Германии отправить танки Киеву означал бы победу президента РФ Владимира Путина над Западом. Кроме того, он прогнозировал крах для главы Украины Владимира Зеленского. По словам Соскина, если США смогут найти доказательства коррупции Киева, то «правлению Зеленского придет конец». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают поенную и финансовую поддержку Киеву.

Украина в настоящий момент находится в тяжелом положении и ее спасает от поражения со стороны России только поддержка Запада во главе с США. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского главы Леонида Кучмы Олег Соскин. «Ситуация просто тупиковая. <…> Киев уже давно потерпел бы поражение, если бы страны Запада во главе с США не выделяли им деньги и оружие», — заявил Олег Соскин на своем youtube-канале. Он подчеркнул, что сейчас у Украины нет ни денег, ни вооружения, ни других запасов. В то же время, уточняет экс-советник президента, вся мощь России сосредоточена против Украины. Ранее Соскин также рассуждал, что отказ Германии отправить танки Киеву означал бы победу президента РФ Владимира Путина над Западом. Кроме того, он прогнозировал крах для главы Украины Владимира Зеленского. По словам Соскина, если США смогут найти доказательства коррупции Киева, то «правлению Зеленского придет конец». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают поенную и финансовую поддержку Киеву.