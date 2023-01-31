Российские бойцы в Запорожье создали новую линию обороны

Вооруженные силы РФ в Запорожской области создали новую линию обороны с учетом новых освобожденных территорий. Об это сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Наша первая линия обороны сдвинута вперед. Теперь она выстраивается, дополняется и формируется с учетом новых занятых рубежей», — рассказал Рогов РИА Новости. По его словам, действия ВС РФ говорят о положительных изменениях в спецоперации.
Ранее российские военные взяли под контроль девять населенных пунктов в Запорожье. Там бойцы РФ заняли более выгодные позиции и уничтожили более 60 украинских военнослужащих. Позднее ВС РФ в Запорожской области сбили вертолет, принадлежавший ВСУ.
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