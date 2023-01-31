31 января 2023

Российские бойцы в Запорожье создали новую линию обороны

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Действия ВС РФ говорят о положительной динамике, отметил Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ в Запорожской области создали новую линию обороны с учетом новых освобожденных территорий. Об это сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Наша первая линия обороны сдвинута вперед. Теперь она выстраивается, дополняется и формируется с учетом новых занятых рубежей», — рассказал Рогов РИА Новости. По его словам, действия ВС РФ говорят о положительных изменениях в спецоперации.

Ранее российские военные взяли под контроль девять населенных пунктов в Запорожье. Там бойцы РФ заняли более выгодные позиции и уничтожили более 60 украинских военнослужащих. Позднее ВС РФ в Запорожской области сбили вертолет, принадлежавший ВСУ.

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Вооруженные силы РФ в Запорожской области создали новую линию обороны с учетом новых освобожденных территорий. Об это сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Наша первая линия обороны сдвинута вперед. Теперь она выстраивается, дополняется и формируется с учетом новых занятых рубежей», — рассказал Рогов РИА Новости. По его словам, действия ВС РФ говорят о положительных изменениях в спецоперации. Ранее российские военные взяли под контроль девять населенных пунктов в Запорожье. Там бойцы РФ заняли более выгодные позиции и уничтожили более 60 украинских военнослужащих. Позднее ВС РФ в Запорожской области сбили вертолет, принадлежавший ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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