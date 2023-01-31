31 января 2023

Популярный пермский курорт объяснил рост цен на свои услуги

Курорт «Ключи» в Пермском крае вынужденно повысил стоимость услуг
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость услуг курорта «Ключи» выросла из-за подорожания продуктов и коммуналки Фото:

Курорт «Ключи», расположенный в Суксунском округе Пермского края, вынужденно повысил цены на свои услуги из-за подорожания продуктов и коммунальных услуг. Такой ответ представители здравницы дали пользователям соцсети «ВКонтакте» на официальной странице курорта. На рост цен обратили внимание сразу несколько человек.

«Цена [за посещение бассейна] очень высокая. В Адлере в санатории высокого уровня на первой береговой линии с бассейном внутри санатория и подогреваемым на улице такая же цена [как в „Ключах“]. Почему у вас такой высокий ценник? Чем это обосновано?» — задала вопрос Елена Малмыгина.

Курорт «Ключи» пояснил, что вынужден повышать цены на свои услуги, чтобы сохранить их качество. «Цены выросли на большинство продуктов питания, коммунальные услуги, медицинские принадлежности и т. д. Мы вынуждены повышать цены и на свои путевки, чтобы сохранять качество продуктов питания и качество предоставления наших услуг», — говорится в ответе представителей организации.

Курорт в Суксунском округе является одной из старейших здравниц в России. Здесь находятся лечебные грязи, на основе которых выпускают косметическую продукцию. Ранее поклонники курорта раскритиковали строительство на его территории горного экокластера.

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Курорт «Ключи», расположенный в Суксунском округе Пермского края, вынужденно повысил цены на свои услуги из-за подорожания продуктов и коммунальных услуг. Такой ответ представители здравницы дали пользователям соцсети «ВКонтакте» на официальной странице курорта. На рост цен обратили внимание сразу несколько человек. «Цена [за посещение бассейна] очень высокая. В Адлере в санатории высокого уровня на первой береговой линии с бассейном внутри санатория и подогреваемым на улице такая же цена [как в „Ключах“]. Почему у вас такой высокий ценник? Чем это обосновано?» — задала вопрос Елена Малмыгина. Курорт «Ключи» пояснил, что вынужден повышать цены на свои услуги, чтобы сохранить их качество. «Цены выросли на большинство продуктов питания, коммунальные услуги, медицинские принадлежности и т. д. Мы вынуждены повышать цены и на свои путевки, чтобы сохранять качество продуктов питания и качество предоставления наших услуг», — говорится в ответе представителей организации. Курорт в Суксунском округе является одной из старейших здравниц в России. Здесь находятся лечебные грязи, на основе которых выпускают косметическую продукцию. Ранее поклонники курорта раскритиковали строительство на его территории горного экокластера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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