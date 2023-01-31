Посол РФ раскрыл обман США по лабораториям на Украине

Посол РФ Антонов заявил о противоречиях в заявлении США по биолабораториям на Украине

01 февраля 2023 в 08:14 Размер текста - 17 +

США проводили эксперименты в биолабораториях Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Биолаборатории на Украине В США заявили, что работали над «предотвращением пандемии» в лабораториях на Украине, но этим занимались военные специалисты, а не гражданские. Об этом сказал российский посол в США Анатолий Антонов. «Американцы противоречат сами себе. Если такая программа носила сугубо мирный характер, то почему работы были столь оперативно свернуты? Почему этими вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты? Ответ очевиден: Вашингтону было и есть что скрывать», — приводит заявление Антонова посольство России в США . По его словам, лаборатории деактивировали до начала спецоперации на Украине, чтобы исследования не попали к российским военным. Пентагон нацелен на создание биокомпонентов, это доказывают материалы, которые оказались в распоряжении Минобороны РФ. В Минобороны РФ заявляли, что нашли биолаборатории на Украине, финансируемые США. Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что страна проводила исследования по предотвращению пандемии. Учреждения освободили, работу в них безопасно прекратили, отметил он.

В США заявили, что работали над «предотвращением пандемии» в лабораториях на Украине, но этим занимались военные специалисты, а не гражданские. Об этом сказал российский посол в США Анатолий Антонов. «Американцы противоречат сами себе. Если такая программа носила сугубо мирный характер, то почему работы были столь оперативно свернуты? Почему этими вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты? Ответ очевиден: Вашингтону было и есть что скрывать», — приводит заявление Антонова посольство России в США. По его словам, лаборатории деактивировали до начала спецоперации на Украине, чтобы исследования не попали к российским военным. Пентагон нацелен на создание биокомпонентов, это доказывают материалы, которые оказались в распоряжении Минобороны РФ. В Минобороны РФ заявляли, что нашли биолаборатории на Украине, финансируемые США. Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что страна проводила исследования по предотвращению пандемии. Учреждения освободили, работу в них безопасно прекратили, отметил он.