В гордуме Тюмени прошла начальная расторговка мандатов для оппозиции

Тюменской ЛДПР пророчат потерю двух мандатов в гордуме Тюмени после первоначальной расторговки

По итогам первой предвыборной расторговки в городской администрации ЛДПР потеряла 2 мандата Фото: Сергей Русанов © URA.RU

По итогам первой расторговки мандатов для оппозиции на выборы-2023 новый состав фракции ЛДПР в тюменской городской думе уменьшится на двух депутатов. Такую версию событий URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политической элите. По его словам, начавшиеся предвыборные торги в мэрии проходят не в пользу либерал-демократов.

«У ЛДПР в гордуме сейчас 5 мандатов, самая большая оппозиционная фракция в Тюмени. В мэрии им уже дали понять: такой щедрости больше не будет. Насколько мне известно, речь сейчас идет о максимум трех мандатах. Если зафиксируют грубые нарушения в единый день голосования — могут попробовать выбить еще один», — делится собеседник агентства на условиях анонимности.

По словам инсайдера, два освободившихся от ЛДПР мандата будут разделены между СРЗП и «Новыми людьми». «По этому вопросу еще торгуются. Возможно, оба (мандата) отойдут какой-то одной партии», — сообщил источник.

Агентство направило запрос в приемную партии. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о том, как тюменское отделение ЛДПР восстанавливается после сильнейшего раскола. Руководитель партии в регионе Владимир Сысоев полностью изменил руководящий состав, а бунтовщики отстранены от партийной деятельности.