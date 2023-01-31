Сальдо заявил о регулярных случаях перехода солдат ВСУ на сторону России

01 февраля 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Армия РФ не обнародует информацию о перешедших солдатах ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные регулярно переходят на сторону российской армии на херсонском направлении. Об этом сказал врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Такое случается регулярно, хотя и не носит массового характера. Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону — ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям», — заявил Сальдо в интервью РИА Новости. У ВСУ жесткая система принуждения, сказал он. Солдаты ВСУ начали переходить на сторону РФ после того, как в украинской армии началась деморализация, сказал URA.RU председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор Николай Тутрин. Украинцы бегут от новой волны мобилизации в стране, сообщили СМИ. В Запорожской области десятки украинских солдат сдались в плен с середины декабря, передает телеканал 360.

Украинские военные регулярно переходят на сторону российской армии на херсонском направлении. Об этом сказал врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Такое случается регулярно, хотя и не носит массового характера. Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону — ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям», — заявил Сальдо в интервью РИА Новости. У ВСУ жесткая система принуждения, сказал он. Солдаты ВСУ начали переходить на сторону РФ после того, как в украинской армии началась деморализация, сказал URA.RU председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор Николай Тутрин. Украинцы бегут от новой волны мобилизации в стране, сообщили СМИ. В Запорожской области десятки украинских солдат сдались в плен с середины декабря, передает телеканал 360.