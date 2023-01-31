31 января 2023

Сальдо заявил о регулярных случаях перехода солдат ВСУ на сторону России

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные
Армия РФ не обнародует информацию о перешедших солдатах ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные регулярно переходят на сторону российской армии на херсонском направлении. Об этом сказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Такое случается регулярно, хотя и не носит массового характера. Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону — ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям», — заявил Сальдо в интервью РИА Новости. У ВСУ жесткая система принуждения, сказал он.

Солдаты ВСУ начали переходить на сторону РФ после того, как в украинской армии началась деморализация, сказал URA.RU председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор Николай Тутрин. Украинцы бегут от новой волны мобилизации в стране, сообщили СМИ. В Запорожской области десятки украинских солдат сдались в плен с середины декабря, передает телеканал 360.

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Украинские военные регулярно переходят на сторону российской армии на херсонском направлении. Об этом сказал врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Такое случается регулярно, хотя и не носит массового характера. Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону — ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям», — заявил Сальдо в интервью РИА Новости. У ВСУ жесткая система принуждения, сказал он. Солдаты ВСУ начали переходить на сторону РФ после того, как в украинской армии началась деморализация, сказал URA.RU председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор Николай Тутрин. Украинцы бегут от новой волны мобилизации в стране, сообщили СМИ. В Запорожской области десятки украинских солдат сдались в плен с середины декабря, передает телеканал 360.
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