31 января 2023

Суд отложил рассмотрение дела второго обвиняемого в поджоге военкомата в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения гендиректору
Василий Гаврилишин будет ждать суда еще 9 дней Фото:

Центральный окружной военный суд перенес рассмотрение дела второго обвиняемого в поджоге военкомата в Нижневартовске (ХМАО) Василия Гаврилишина. Информацию корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд перенесли на 10 февраля. Это произошло из-за того, что защитник подсудимого ушел на больничный с коронавирусом», — отметили в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что злоумышленники закидали бутылками с горючей смесью военный комиссариат в Нижневартовске. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. К расследованию поджога также подключался окружной военный комиссариат. Позже статью переквалифицировали на теракт.

в феврале этого года Борисенко за поджог военкомата получил 12 лет колонии. Центральный окружной военный суд назначил ему наказание за теракт.

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Центральный окружной военный суд перенес рассмотрение дела второго обвиняемого в поджоге военкомата в Нижневартовске (ХМАО) Василия Гаврилишина. Информацию корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд перенесли на 10 февраля. Это произошло из-за того, что защитник подсудимого ушел на больничный с коронавирусом», — отметили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что злоумышленники закидали бутылками с горючей смесью военный комиссариат в Нижневартовске. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. К расследованию поджога также подключался окружной военный комиссариат. Позже статью переквалифицировали на теракт. в феврале этого года Борисенко за поджог военкомата получил 12 лет колонии. Центральный окружной военный суд назначил ему наказание за теракт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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