Суд отложил рассмотрение дела второго обвиняемого в поджоге военкомата в ХМАО

Центральный окружной военный суд перенес рассмотрение дела второго обвиняемого в поджоге военкомата в Нижневартовске (ХМАО) Василия Гаврилишина. Информацию корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Суд перенесли на 10 февраля. Это произошло из-за того, что защитник подсудимого ушел на больничный с коронавирусом», — отметили в пресс-службе.
Ранее URA.RU рассказывало, что злоумышленники закидали бутылками с горючей смесью военный комиссариат в Нижневартовске. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. К расследованию поджога также подключался окружной военный комиссариат. Позже статью переквалифицировали на теракт.
в феврале этого года Борисенко за поджог военкомата получил 12 лет колонии. Центральный окружной военный суд назначил ему наказание за теракт.
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