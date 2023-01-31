Елена Ситникова встретилась с перевозчиками из-за транспортной реформы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Глава города Кургана Елена Ситникова провела совещание с перевозчиками, которые работают по регулируемому и нерегулируемому тарифам. Также в совещании приняли участие директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков, представители Госавтоинспекции и Ространснадзора. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Все требования безопасности, в том числе к исправности транспортных средств, должны соблюдаться в обязательном порядке всеми перевозчиками, поскольку от этого зависит жизнь и здоровье граждан. А перевозчики, вне зависимости от того, работают ли они на старой или на новой маршрутной сети, обязаны строго соблюдать как требования федерального законодательства, так и условия договоров с администрацией города Кургана», — напомнила перевозчикам Елена Ситникова.

В течение января 2023 года Ространснадзором были проверены более 10 перевозчиков и около 40 автобусов. «Выявлено, что отдельные транспортные средства не были оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и не включены в лицензию компании-перевозчика. Отдельные водители осуществляли посадку и высадку пассажиров в неположенных местах. У некоторых автобусов отсутствовала карта маршрута регулярных перевозок. Не во всех автобусах были медицинские аптечки и огнетушители», — рассказал о выявленных нарушениях начальник территориального отдела государственного автодорожного надзора по Курганской области Олег Седельников.

Транспортная реформа в Кургане началась 3 января 2023 года. В рамках нее планируется постепенно заменить 51 старый маршрут на 40 новых. Также сообщалось, что после старта реформы пассажиры и перевозчики были недовольны графиками движения автобусов.

Перевозчикам напомнили о том, что им нужно соблюдать договоренности с администрацией Кургана и не нарушать графики Фото: администрация города Кургана

Глава города Елена Ситникова провела совещание с руководителями компаний-перевозчиков Фото: администрация города Кургана