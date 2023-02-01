ФСБ задержала троих мужчин, готовивших теракт в Свердловской области

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Операцию провели бойцы ФСБ Фото:

Силовики ФСБ задержали троих диверсантов, собиравшихся устроить теракты на железной дороге в Свердловской области. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.

«ФСБ задержала троих россиян, готовивших теракты на железной дороге в Свердловской области за вознаграждение от украинских неонацистов», – передает telegram-канал ТАСС со ссылкой на центр общественных связей. У боевиков нашли запрещенную символику, средства связи и орудия, с помощью которых планировалось совершить теракт.

Кроме этого, силовики ФСБ забрали у подозреваемых карты с инфраструктурой РЖД в регионе. Расследование их дела продолжается.

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Силовики ФСБ задержали троих диверсантов, собиравшихся устроить теракты на железной дороге в Свердловской области. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ. «ФСБ задержала троих россиян, готовивших теракты на железной дороге в Свердловской области за вознаграждение от украинских неонацистов», – передает telegram-канал ТАСС со ссылкой на центр общественных связей. У боевиков нашли запрещенную символику, средства связи и орудия, с помощью которых планировалось совершить теракт. Кроме этого, силовики ФСБ забрали у подозреваемых карты с инфраструктурой РЖД в регионе. Расследование их дела продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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