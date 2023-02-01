ФСБ задержала троих мужчин, готовивших теракт в Свердловской области

01 февраля 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Операцию провели бойцы ФСБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Силовики ФСБ задержали троих диверсантов, собиравшихся устроить теракты на железной дороге в Свердловской области. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ. «ФСБ задержала троих россиян, готовивших теракты на железной дороге в Свердловской области за вознаграждение от украинских неонацистов», – передает telegram-канал ТАСС со ссылкой на центр общественных связей. У боевиков нашли запрещенную символику, средства связи и орудия, с помощью которых планировалось совершить теракт. Кроме этого, силовики ФСБ забрали у подозреваемых карты с инфраструктурой РЖД в регионе. Расследование их дела продолжается.

Силовики ФСБ задержали троих диверсантов, собиравшихся устроить теракты на железной дороге в Свердловской области. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ. «ФСБ задержала троих россиян, готовивших теракты на железной дороге в Свердловской области за вознаграждение от украинских неонацистов», – передает telegram-канал ТАСС со ссылкой на центр общественных связей. У боевиков нашли запрещенную символику, средства связи и орудия, с помощью которых планировалось совершить теракт. Кроме этого, силовики ФСБ забрали у подозреваемых карты с инфраструктурой РЖД в регионе. Расследование их дела продолжается.