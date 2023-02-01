ФСБ задержала троих мужчин, готовивших теракт в Свердловской области

Операцию провели бойцы ФСБ
Силовики ФСБ задержали троих диверсантов, собиравшихся устроить теракты на железной дороге в Свердловской области. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.
«ФСБ задержала троих россиян, готовивших теракты на железной дороге в Свердловской области за вознаграждение от украинских неонацистов», – передает telegram-канал ТАСС со ссылкой на центр общественных связей. У боевиков нашли запрещенную символику, средства связи и орудия, с помощью которых планировалось совершить теракт.
Кроме этого, силовики ФСБ забрали у подозреваемых карты с инфраструктурой РЖД в регионе. Расследование их дела продолжается.
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.