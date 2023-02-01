Невзорова* заочно приговорили к 8 годам тюрьмы

Александра Невзорова обвинили в нарушении закона о фейках о ВС РФ
Журналиста Александра Невзорова (включен в реестр СМИ-иноагентов) приговорили к восьми годам лишения свободы заочно. Такое решение вынес Басманный суд Москвы, рассказал корреспондент ТАСС.
Басманный суд приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы из-за нарушения закона о фейках против российской армии (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС.
Дело в отношении него завели в конце марта 2022 года. Сам Невзоров находится не в России, передает РАПСИ. СМИ ранее предполагали, что ему назначат девять лет тюрьмы.
*Александр Невзоров включен в реестр СМИ-иноагентов.
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