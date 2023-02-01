Невзорова* заочно приговорили к 8 годам тюрьмы

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Александра Невзорова обвинили в нарушении закона о фейках о ВС РФ Фото:

Журналиста Александра Невзорова (включен в реестр СМИ-иноагентов) приговорили к восьми годам лишения свободы заочно. Такое решение вынес Басманный суд Москвы, рассказал корреспондент ТАСС.

Басманный суд приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы из-за нарушения закона о фейках против российской армии (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Дело в отношении него завели в конце марта 2022 года. Сам Невзоров находится не в России, передает РАПСИ. СМИ ранее предполагали, что ему назначат девять лет тюрьмы.

*Александр Невзоров включен в реестр СМИ-иноагентов.

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Журналиста Александра Невзорова (включен в реестр СМИ-иноагентов) приговорили к восьми годам лишения свободы заочно. Такое решение вынес Басманный суд Москвы, рассказал корреспондент ТАСС. Басманный суд приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы из-за нарушения закона о фейках против российской армии (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС. Дело в отношении него завели в конце марта 2022 года. Сам Невзоров находится не в России, передает РАПСИ. СМИ ранее предполагали, что ему назначат девять лет тюрьмы. *Александр Невзоров включен в реестр СМИ-иноагентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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