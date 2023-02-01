Невзорова* заочно приговорили к 8 годам тюрьмы

01 февраля 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Александра Невзорова обвинили в нарушении закона о фейках о ВС РФ Фото: Семен Лиходеев/ТАСС Журналиста Александра Невзорова (включен в реестр СМИ-иноагентов) приговорили к восьми годам лишения свободы заочно. Такое решение вынес Басманный суд Москвы, рассказал корреспондент ТАСС. Басманный суд приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы из-за нарушения закона о фейках против российской армии (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС. Дело в отношении него завели в конце марта 2022 года. Сам Невзоров находится не в России, передает РАПСИ. СМИ ранее предполагали, что ему назначат девять лет тюрьмы. *Александр Невзоров включен в реестр СМИ-иноагентов.

Журналиста Александра Невзорова (включен в реестр СМИ-иноагентов) приговорили к восьми годам лишения свободы заочно. Такое решение вынес Басманный суд Москвы, рассказал корреспондент ТАСС. Басманный суд приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы из-за нарушения закона о фейках против российской армии (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС. Дело в отношении него завели в конце марта 2022 года. Сам Невзоров находится не в России, передает РАПСИ. СМИ ранее предполагали, что ему назначат девять лет тюрьмы. *Александр Невзоров включен в реестр СМИ-иноагентов.