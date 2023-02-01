ФСБ рассекретила видео задержания боевиков, устроивших теракты в Свердловской области

01 февраля 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ задержали предполагаемых террористов в темное время суток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Силовики опубликовали видео, на котором бойцы ведомства задерживают диверсантов, устраивавших поджоги на железной дороге в Свердловской области. Соответствующие кадры распространил центр общественных связей ФСБ России. «[Боевики] за деньги устраивали теракты на железнодорожной инфраструктуре», – передает telegram-канал медиагруппы «Звезда». Там опубликованы кадры задержания предполагаемых террористов. Когда они ехали, силовики перегородили им дорогу, вытащили из автомобиля и отвели на допрос. Бойцам ФСБ они признались, что пытались нарушить инфраструктуру железной дороги. Информация о задержании диверсантов появилась днем 1 февраля. В ФСБ сообщили, что у предполагаемых террористов нашли средства связи, запрещенную символику, принадлежности для диверсии на железной дороге.

Силовики опубликовали видео, на котором бойцы ведомства задерживают диверсантов, устраивавших поджоги на железной дороге в Свердловской области. Соответствующие кадры распространил центр общественных связей ФСБ России. «[Боевики] за деньги устраивали теракты на железнодорожной инфраструктуре», – передает telegram-канал медиагруппы «Звезда». Там опубликованы кадры задержания предполагаемых террористов. Когда они ехали, силовики перегородили им дорогу, вытащили из автомобиля и отвели на допрос. Бойцам ФСБ они признались, что пытались нарушить инфраструктуру железной дороги. Информация о задержании диверсантов появилась днем 1 февраля. В ФСБ сообщили, что у предполагаемых террористов нашли средства связи, запрещенную символику, принадлежности для диверсии на железной дороге.