ФСБ рассекретила видео задержания боевиков, устроивших теракты в Свердловской области

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Сотрудники ФСБ задержали предполагаемых террористов в темное время суток Фото:

Силовики опубликовали видео, на котором бойцы ведомства задерживают диверсантов, устраивавших поджоги на железной дороге в Свердловской области. Соответствующие кадры распространил центр общественных связей ФСБ России.

«[Боевики] за деньги устраивали теракты на железнодорожной инфраструктуре», – передает telegram-канал медиагруппы «Звезда». Там опубликованы кадры задержания предполагаемых террористов. Когда они ехали, силовики перегородили им дорогу, вытащили из автомобиля и отвели на допрос. Бойцам ФСБ они признались, что пытались нарушить инфраструктуру железной дороги.

Информация о задержании диверсантов появилась днем 1 февраля. В ФСБ сообщили, что у предполагаемых террористов нашли средства связи, запрещенную символику, принадлежности для диверсии на железной дороге.

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Силовики опубликовали видео, на котором бойцы ведомства задерживают диверсантов, устраивавших поджоги на железной дороге в Свердловской области. Соответствующие кадры распространил центр общественных связей ФСБ России. «[Боевики] за деньги устраивали теракты на железнодорожной инфраструктуре», – передает telegram-канал медиагруппы «Звезда». Там опубликованы кадры задержания предполагаемых террористов. Когда они ехали, силовики перегородили им дорогу, вытащили из автомобиля и отвели на допрос. Бойцам ФСБ они признались, что пытались нарушить инфраструктуру железной дороги. Информация о задержании диверсантов появилась днем 1 февраля. В ФСБ сообщили, что у предполагаемых террористов нашли средства связи, запрещенную символику, принадлежности для диверсии на железной дороге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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