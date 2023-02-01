Руководитель ЧВК «Моцарт» заявил о выводе группировки с Украины

01 февраля 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Миссия ЧВК «Моцарт» продолжится под другим названием Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американская ЧВК «Моцарт» уезжает с Украины из-за судебного разбирательства. Об этом рассказал глава ЧВК Эндрю Милберн. «Тот факт, что имя и организация стали предметом судебного разбирательства, слишком сильно отвлекал от нашей основной миссии: обучения украинских солдат и защиты мирных жителей от опасности», — заявил Милберн в соцсети. Он отметил, что миссия продолжится, но под другим именем. ЧВК «Моцарт» прибыла на Украину для противостояния ЧВК «Вагнер», сказал URA.RU офицер Народной милиции ДНР с позывным «Ситх». Милберн сообщал, что большинство украинских военных недостаточно подготовлены, если смотреть на западные стандарты. СМИ писали, что «Моцарт» хочет заключить контракт на обучение ВСУ. Также по информации Telegraph, Милберн поссорился с финансовым директором Эндрю Бейном. ЧВК финансируется за счет пожертвований, руководителя «Моцарта» обвинили в незаконном присвоении средств, так как использование денег никак не регулируется, передает телеканал 360.

Американская ЧВК «Моцарт» уезжает с Украины из-за судебного разбирательства. Об этом рассказал глава ЧВК Эндрю Милберн. «Тот факт, что имя и организация стали предметом судебного разбирательства, слишком сильно отвлекал от нашей основной миссии: обучения украинских солдат и защиты мирных жителей от опасности», — заявил Милберн в соцсети. Он отметил, что миссия продолжится, но под другим именем. ЧВК «Моцарт» прибыла на Украину для противостояния ЧВК «Вагнер», сказал URA.RU офицер Народной милиции ДНР с позывным «Ситх». Милберн сообщал, что большинство украинских военных недостаточно подготовлены, если смотреть на западные стандарты. СМИ писали, что «Моцарт» хочет заключить контракт на обучение ВСУ. Также по информации Telegraph, Милберн поссорился с финансовым директором Эндрю Бейном. ЧВК финансируется за счет пожертвований, руководителя «Моцарта» обвинили в незаконном присвоении средств, так как использование денег никак не регулируется, передает телеканал 360.