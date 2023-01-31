Сотрудник департамента информационной и внутренней политики Курганской области Геннадий Старцев возглавил городскую Западную территориальную избирательную комиссию (ТИК). Информация о назначении опубликована на официальном сайте мэрии.
«Председатель избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев представил членам комиссии нового председателя Западной ТИК — Геннадия Старцева. Назначение было произведено согласно решению избиркома. Его кандидатура была предложена собранием избирателей по месту жительства», — говорится в сообщении городской администрации. У Старцева большой опыт работы в сфере государственной и муниципальной службы, с органами публичной власти, политическими партиями и средствами массовой информации.
В открытых данных, которые опубликованы на официальном сайте областного правительства, указано, что Старцев является заместителем начальника управления внутренней политики и возглавляет отдел по взаимодействию с политическими партиями и органами законодательной власти. Нового председателя городской ТИК поздравили с назначением и вручили ему удостоверение.
Ранее URA.RU писало, что Андрей Давыдов, который ранее возглавлял Западную ТИК, ушел с поста в середине декабря 2022 года. Его освободили от должности председателя и обязанностей члена комиссии.
В Кургане назначили нового председателя Западной ТИК
Фото с официального сайта администрации города Кургана
Городскую ТИК возглавил Геннадий Старцев
Фото с официального сайта администрации города Кургана
Сотрудник департамента информационной и внутренней политики Курганской области Геннадий Старцев возглавил городскую Западную территориальную избирательную комиссию (ТИК). Информация о назначении опубликована на официальном сайте мэрии. «Председатель избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев представил членам комиссии нового председателя Западной ТИК — Геннадия Старцева. Назначение было произведено согласно решению избиркома. Его кандидатура была предложена собранием избирателей по месту жительства», — говорится в сообщении городской администрации. У Старцева большой опыт работы в сфере государственной и муниципальной службы, с органами публичной власти, политическими партиями и средствами массовой информации. В открытых данных, которые опубликованы на официальном сайте областного правительства, указано, что Старцев является заместителем начальника управления внутренней политики и возглавляет отдел по взаимодействию с политическими партиями и органами законодательной власти. Нового председателя городской ТИК поздравили с назначением и вручили ему удостоверение. Ранее URA.RU писало, что Андрей Давыдов, который ранее возглавлял Западную ТИК, ушел с поста в середине декабря 2022 года. Его освободили от должности председателя и обязанностей члена комиссии.