В Перми организуют детский лагерь в честь батальона, которым командовали «Моторола» и Жога

01 февраля 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Палаточный лагерь примет за смену 200 человек (архивное фото) Фото: Алексей Балашов © URA.RU В Перми для детей организуют палаточный лагерь в честь легендарного разведбатальона «Спарта», командирами которого в разное время были Арсений Павлов («Моторола») и Владимир Жога. За время смены дети научатся управлять беспилотниками и пройдут уроки выживания. Стоимость путевки составит 30 тысяч рублей, указано на странице организаторов лагеря, центра военно-спортивной подготовки «Стрелец». «Самый большой детский палаточный военный лагерь, впервые вместимость 200 человек. С 9 по 22 июля смена „Батальон Спарта“ в честь отдельного гвардейского разведывательного батальона морской пехоты „Спарта“. В программе: работа операторов БПЛА, страйкбол, разведка, уроки выживания, ориентирование на местности, песни у костра и еще много чего интересного», — говорится в анонсе организаторов. Летний детский лагерь смогут посетить ребята из более, чем из 20 городов России, в том числе, городов Донецкой и Луганской республик. Арсений Павлов и Владимир Жога, погибшие в ДНР, в разное время командовали батальоном «Спарта». Павлов удостоен звания героя ДНР. Жога, принимавший участие в специальной военной операции, награжден звездой Героя России посмертно. В честь военнослужащего названа одна из улиц города Лысьва в Пермском крае.

В Перми для детей организуют палаточный лагерь в честь легендарного разведбатальона «Спарта», командирами которого в разное время были Арсений Павлов («Моторола») и Владимир Жога. За время смены дети научатся управлять беспилотниками и пройдут уроки выживания. Стоимость путевки составит 30 тысяч рублей, указано на странице организаторов лагеря, центра военно-спортивной подготовки «Стрелец». «Самый большой детский палаточный военный лагерь, впервые вместимость 200 человек. С 9 по 22 июля смена „Батальон Спарта“ в честь отдельного гвардейского разведывательного батальона морской пехоты „Спарта“. В программе: работа операторов БПЛА, страйкбол, разведка, уроки выживания, ориентирование на местности, песни у костра и еще много чего интересного», — говорится в анонсе организаторов. Летний детский лагерь смогут посетить ребята из более, чем из 20 городов России, в том числе, городов Донецкой и Луганской республик. Арсений Павлов и Владимир Жога, погибшие в ДНР, в разное время командовали батальоном «Спарта». Павлов удостоен звания героя ДНР. Жога, принимавший участие в специальной военной операции, награжден звездой Героя России посмертно. В честь военнослужащего названа одна из улиц города Лысьва в Пермском крае.