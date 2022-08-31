Улицу в пермском городе назовут в честь героя ДНР и РФ Жоги

Владимир Жога погиб 5 марта, выводя мирных жителей из города Волновахи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В городе Лысьве Пермского края назовут улицу в честь героя Донецкой народной республики и России, командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. Информация об этом появилась в группе «Ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы» в соцсети «ВКонтакте».

«После оформления надлежащих документов имя Владимира Жоги, первого иностранного военнослужащего, удостоенного звания Героя России, посмертно будет присвоено вновь образованной улице в поселке Калинина — от улицы Сухой, до улицы Дачной», — говорится в сообщении. Решение было принято на совещании комиссии по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов исторического и культурного наследия Лысьвенского округа.

Владимир Жога был командиром отдельного разведывательного батальона «Спарта». Он погиб в Волновахе, помогая обеспечивать выход из города мирным жителям. Ему было посмертно присвоено звание Героя Донецкой народной республики, а позже Героя России. Звезду Героя отцу бойца Артему Жоге вручал лично президент РФ Владимир Путин. Имя Жоги будут носить улицы в Ростове-на-Дону, Владивостоке, Майкопе, Омске, Кызыле и еще в нескольких российских городах.

В Лысьве увековечат память и местных участников спецоперации. На школах, в которых учились погибшие бойцы, установят памятные доски. В школе №7 — в память об Иване Кишмерешкине, в лицее №1 — о Дмитрии Хохрякове, в школе №5 — о Виталии Габтуллине, в Моховлянской — об Иване Колмогорове.

Ранее в Добрянке скверу у детской школы искусств было присвоено имя погибшего главы ДНР Александра Захарченко. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины и помощь ДНР и ЛНР.