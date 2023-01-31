Чиновники в Новом Уренгое паникуют из-за увольнений в департаменте социальной политики

В департаменте не продлевают контракт с теми, у кого он подходит к концу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Чиновники департамента социальной политики Нового Уренгоя (ЯНАО), у которых заканчивается срок трудового контракта, обеспокоены за свое место. Как сообщил URA.RU источник в политокружении, руководство может с ними попрощаться.

«В департаменте соцполитики не церемонятся с теми, у кого трудовой контракт подходит к концу. Все последние кадровые перестановки были как раз среди тех, с кем власти не захотели продлевать договор. Поговаривают, что некоторые чиновники соцсферы, у которых в этом году заканчивается контракт, паникуют. Замглавы Стас Чернавских таким образом решил и кадры обновить, и отношения ни с кем не портить», — сообщил агентству инсайдер.

По словам источника, уже известно имя следующего руководителя, с которым власти могут распрощаться. «В рисках среди директоров Абдулсамед Рустамов [директор спортшколы „Юность“ — прим.ред.]. У него проект бассейна несколько лет не реализуется, сотрудники спортучреждения замечают застой в работе. В бассейне „Полярный“ в Коротчаево, который находится в подчинении Рустамова, тоже есть проблемы», — добавил источник.

В администрацию города агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в социальной сфере Нового Уренгоя начались кадровые перестановки. Семен Богданов лишился поста директора централизованной клубной системы, а его место заняла заместитель Лилия Иллеш. Директор управления молодежной политики Павел Бухаров также покидает пост. У них закончился срок трудового контракта, а продлевать его не стали.