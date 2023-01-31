Тюменский губернатор возглавил новую структуру для помощи беженцам

В тюменском правительстве утвердили комиссию по предоставлению жилья беженцам из Украины

Губернатор Моор займется предоставлением постоянного жилья беженцам из Херсона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменский губернатор Александр Моор возглавил новую правительственную комиссию, призванную помогать беженцам из Херсона в предоставлении постоянного жилья. Информация об этом размещена на портале официальных правовых актов Тюменской области.

«Создать межведомственную комиссию по рассмотрению возникших спорных ситуаций при предоставлении гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания в городе Херсоне и части Херсонской области и прибывшим в экстренном массовом порядке в Тюменскую область на постоянное место жительства. Председатель комиссии — губернатор Тюменской области», — сообщается в документе.

В состав правительственной комиссии также вошли вице-губернатор Ольга Кузнечевских, директор департамента по социального развития Дмитрий Грамотин, а также начальник управления по вопросам миграции УМВД Тюменской области Алена Суровнева.

Ранее Александр Моор возглавил координационный совет по российскому движению детей и молодежи. В совет вошли десятки общественников и чиновников. Усилить совет призвали руководителя центра занятости населения региона Оксану Астафьеву.