31 января 2023

Тюменский губернатор возглавил новую структуру для помощи беженцам

В тюменском правительстве утвердили комиссию по предоставлению жилья беженцам из Украины
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, моор александр
Губернатор Моор займется предоставлением постоянного жилья беженцам из Херсона Фото:

Тюменский губернатор Александр Моор возглавил новую правительственную комиссию, призванную помогать беженцам из Херсона в предоставлении постоянного жилья. Информация об этом размещена на портале официальных правовых актов Тюменской области.

«Создать межведомственную комиссию по рассмотрению возникших спорных ситуаций при предоставлении гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания в городе Херсоне и части Херсонской области и прибывшим в экстренном массовом порядке в Тюменскую область на постоянное место жительства. Председатель комиссии — губернатор Тюменской области», — сообщается в документе.

В состав правительственной комиссии также вошли вице-губернатор Ольга Кузнечевских, директор департамента по социального развития Дмитрий Грамотин, а также начальник управления по вопросам миграции УМВД Тюменской области Алена Суровнева.

Ранее Александр Моор возглавил координационный совет по российскому движению детей и молодежи. В совет вошли десятки общественников и чиновников. Усилить совет призвали руководителя центра занятости населения региона Оксану Астафьеву.

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Тюменский губернатор Александр Моор возглавил новую правительственную комиссию, призванную помогать беженцам из Херсона в предоставлении постоянного жилья. Информация об этом размещена на портале официальных правовых актов Тюменской области. «Создать межведомственную комиссию по рассмотрению возникших спорных ситуаций при предоставлении гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания в городе Херсоне и части Херсонской области и прибывшим в экстренном массовом порядке в Тюменскую область на постоянное место жительства. Председатель комиссии — губернатор Тюменской области», — сообщается в документе. В состав правительственной комиссии также вошли вице-губернатор Ольга Кузнечевских, директор департамента по социального развития Дмитрий Грамотин, а также начальник управления по вопросам миграции УМВД Тюменской области Алена Суровнева. Ранее Александр Моор возглавил координационный совет по российскому движению детей и молодежи. В совет вошли десятки общественников и чиновников. Усилить совет призвали руководителя центра занятости населения региона Оксану Астафьеву.
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