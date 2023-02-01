Крупный бизнес пытается сорвать закрытие свердловского вуза

01 февраля 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

РГППУ, имеющий поддержку промышленников, хотят сделать частью УрГПУ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Влиятельные свердловские промышленники обеспокоены планами правительства РФ реорганизовать Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ), объединить его с Уральским государственным педагогическим университетом (УрГПУ). Как рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сейчас руководители предприятий готовят коллективное обращение к властям. Среди ключевых партнеров РГППУ собеседник назвал гендиректора «УК «УЗТМ-Картэкс» (машиностроительный дивизион «Газпромбанка», управляет ПАО «Уралмашзавод») Яна Центера и гендиректора ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» Николая Клейна. «В некоторых частных разговорах они уже дали понять, что не уверены, что будут финансировать новую структуру, что она сможет готовить квалифицированные кадры для их производств. Насколько я знаю, программы финансирования РГППУ Клейн и Центер приостановили. Сейчас они и другие уважаемые промышленники готовят письмо в надежде повлиять на ситуацию», — поделился источник. Новость по теме Ректор свердловского вуза закрутила интригу в борьбе за высокий пост Получить комментарий у представителя Николая Клейна на момент публикации не удалось — его не было на месте. В разговоре с URA.RU Ян Центер сказал, что действительно слышал о планах создать в Екатеринбурге новый мегавуз. «У нас огромное взаимодействие [с РГППУ]: мы создали лаборатории, люди из РГППУ частично преподают у нас, люди от завода — руководители цехов — преподают там. Мы видим, как вуз изменился за последние два года (после смены ректора — прим. URA.RU). И мы не очень понимаем идею объединить вуз, который учит преподавателей для школ, с вузом, который учит преподавателей для людей рабочих профессий. Мы видим, какая сегодня потребность в людях рабочих специальностей — для страны в целом. И наконец-то мы [в лице РГППУ] получили вуз, который дает образование людям рабочих профессий», — заявил Центер. Отвечая на вопрос о сокращении инвестиций в РГППУ, он объяснил: «Я просто не понимаю, что сейчас будет происходить. Смотрим, что делать дальше в этой истории». При этом Центер подчеркнул, что не хочет становиться участником политических интриг, и высказывает лишь свое мнение. О планах федерального кабмина создать в Екатеринбурге огромный педвуз на базе УрГПУ и РГППУ URA.RU сообщило 19 января. По неофициальным данным, задумку планируется реализовать в ближайшие месяцы. Предварительный сценарий реформы предполагает, что УрГПУ поглотит РГППУ с его материальной базой. Это вызвало конфликт в академическом сообществе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Влиятельные свердловские промышленники обеспокоены планами правительства РФ реорганизовать Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ), объединить его с Уральским государственным педагогическим университетом (УрГПУ). Как рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сейчас руководители предприятий готовят коллективное обращение к властям. Среди ключевых партнеров РГППУ собеседник назвал гендиректора «УК «УЗТМ-Картэкс» (машиностроительный дивизион «Газпромбанка», управляет ПАО «Уралмашзавод») Яна Центера и гендиректора ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» Николая Клейна. «В некоторых частных разговорах они уже дали понять, что не уверены, что будут финансировать новую структуру, что она сможет готовить квалифицированные кадры для их производств. Насколько я знаю, программы финансирования РГППУ Клейн и Центер приостановили. Сейчас они и другие уважаемые промышленники готовят письмо в надежде повлиять на ситуацию», — поделился источник. Получить комментарий у представителя Николая Клейна на момент публикации не удалось — его не было на месте. В разговоре с URA.RU Ян Центер сказал, что действительно слышал о планах создать в Екатеринбурге новый мегавуз. «У нас огромное взаимодействие [с РГППУ]: мы создали лаборатории, люди из РГППУ частично преподают у нас, люди от завода — руководители цехов — преподают там. Мы видим, как вуз изменился за последние два года (после смены ректора — прим. URA.RU). И мы не очень понимаем идею объединить вуз, который учит преподавателей для школ, с вузом, который учит преподавателей для людей рабочих профессий. Мы видим, какая сегодня потребность в людях рабочих специальностей — для страны в целом. И наконец-то мы [в лице РГППУ] получили вуз, который дает образование людям рабочих профессий», — заявил Центер. Отвечая на вопрос о сокращении инвестиций в РГППУ, он объяснил: «Я просто не понимаю, что сейчас будет происходить. Смотрим, что делать дальше в этой истории». При этом Центер подчеркнул, что не хочет становиться участником политических интриг, и высказывает лишь свое мнение. О планах федерального кабмина создать в Екатеринбурге огромный педвуз на базе УрГПУ и РГППУ URA.RU сообщило 19 января. По неофициальным данным, задумку планируется реализовать в ближайшие месяцы. Предварительный сценарий реформы предполагает, что УрГПУ поглотит РГППУ с его материальной базой. Это вызвало конфликт в академическом сообществе.