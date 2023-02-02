Подполковник Марочко назвал способ, как с помощью ВСУ укрепить армию России

Украинские военные начинают переходить на сторону Вооруженных сил РФ и изъявлять желание идти против киевского режима, что может значительно помочь России в спецоперации на Украине. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
«Сейчас это реальный шанс для украинских военнослужащих остановить все то, что происходит, и даже сохранить себе жизнь, поскольку их бросают, словно в мясорубку. Они несут колоссальные потери, и сдача в плен — это как раз единственный способ сохранить жизнь. Многие после того, что увидели на линии боевого соприкосновения, изъявляют инициативу брать в руки оружие и идти уже в обратном направлении, на Киев. Поэтому я считаю, что, на данный момент нам такие военнослужащие могли бы помочь в том, что мы делаем — освобождаем Украину от преступной киевской власти», — объяснил Андрей Марочко.
Собеседник агентства подчеркнул, что желающих сдаться в плен украинских военнослужащих проверяют спецслужбы России. «Если мы говорим о безопасности, то компетентные органы проверяют этих военнослужащих. Существует масса способов выяснить, насколько они искренни в своем порыве стать на другую сторону и вести борьбу против преступной киевской власти», — отметил Марочко.
При этом подполковник Народной милиции ЛНР в отставке добавил, что практика перехода украинских военных на другую сторону идет с 2014 года. «Прецеденты перехода украинских военнослужащих на нашу сторону существуют. Мы об этом неоднократно говорили с 2014 года. Тогда прямо подразделения складывали оружие и переходили на нашу сторону. Потом случаи были единичны», — заявил он.
Украинские военные начинают переходить на сторону Вооруженных сил РФ и изъявлять желание идти против киевского режима, что может значительно помочь России в спецоперации на Украине. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «Сейчас это реальный шанс для украинских военнослужащих остановить все то, что происходит, и даже сохранить себе жизнь, поскольку их бросают, словно в мясорубку. Они несут колоссальные потери, и сдача в плен — это как раз единственный способ сохранить жизнь. Многие после того, что увидели на линии боевого соприкосновения, изъявляют инициативу брать в руки оружие и идти уже в обратном направлении, на Киев. Поэтому я считаю, что, на данный момент нам такие военнослужащие могли бы помочь в том, что мы делаем — освобождаем Украину от преступной киевской власти», — объяснил Андрей Марочко. Собеседник агентства подчеркнул, что желающих сдаться в плен украинских военнослужащих проверяют спецслужбы России. «Если мы говорим о безопасности, то компетентные органы проверяют этих военнослужащих. Существует масса способов выяснить, насколько они искренни в своем порыве стать на другую сторону и вести борьбу против преступной киевской власти», — отметил Марочко. При этом подполковник Народной милиции ЛНР в отставке добавил, что практика перехода украинских военных на другую сторону идет с 2014 года. «Прецеденты перехода украинских военнослужащих на нашу сторону существуют. Мы об этом неоднократно говорили с 2014 года. Тогда прямо подразделения складывали оружие и переходили на нашу сторону. Потом случаи были единичны», — заявил он. Ранее о переходе военных ВСУ на сторону России заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Издание «Страна.ua» сообщило об ужесточении мобилизационных планов на Украине, что вызвало волнение среди граждан.