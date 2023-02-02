Подполковник Марочко назвал способ, как с помощью ВСУ укрепить армию России

Подполковник Марочко: переходящие на строну России украинские военные могут помочь в СВО

02 февраля 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Из-за колоссальных потерь единственным выходом у солдат ВСУ является сдаться в плен, считает Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные начинают переходить на сторону Вооруженных сил РФ и изъявлять желание идти против киевского режима, что может значительно помочь России в спецоперации на Украине. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «Сейчас это реальный шанс для украинских военнослужащих остановить все то, что происходит, и даже сохранить себе жизнь, поскольку их бросают, словно в мясорубку. Они несут колоссальные потери, и сдача в плен — это как раз единственный способ сохранить жизнь. Многие после того, что увидели на линии боевого соприкосновения, изъявляют инициативу брать в руки оружие и идти уже в обратном направлении, на Киев. Поэтому я считаю, что, на данный момент нам такие военнослужащие могли бы помочь в том, что мы делаем — освобождаем Украину от преступной киевской власти», — объяснил Андрей Марочко. Собеседник агентства подчеркнул, что желающих сдаться в плен украинских военнослужащих проверяют спецслужбы России. «Если мы говорим о безопасности, то компетентные органы проверяют этих военнослужащих. Существует масса способов выяснить, насколько они искренни в своем порыве стать на другую сторону и вести борьбу против преступной киевской власти», — отметил Марочко. При этом подполковник Народной милиции ЛНР в отставке добавил, что практика перехода украинских военных на другую сторону идет с 2014 года. «Прецеденты перехода украинских военнослужащих на нашу сторону существуют. Мы об этом неоднократно говорили с 2014 года. Тогда прямо подразделения складывали оружие и переходили на нашу сторону. Потом случаи были единичны», — заявил он. Ранее о переходе военных ВСУ на сторону России заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Издание «Страна.ua» сообщило об ужесточении мобилизационных планов на Украине, что вызвало волнение среди граждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские военные начинают переходить на сторону Вооруженных сил РФ и изъявлять желание идти против киевского режима, что может значительно помочь России в спецоперации на Украине. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «Сейчас это реальный шанс для украинских военнослужащих остановить все то, что происходит, и даже сохранить себе жизнь, поскольку их бросают, словно в мясорубку. Они несут колоссальные потери, и сдача в плен — это как раз единственный способ сохранить жизнь. Многие после того, что увидели на линии боевого соприкосновения, изъявляют инициативу брать в руки оружие и идти уже в обратном направлении, на Киев. Поэтому я считаю, что, на данный момент нам такие военнослужащие могли бы помочь в том, что мы делаем — освобождаем Украину от преступной киевской власти», — объяснил Андрей Марочко. Собеседник агентства подчеркнул, что желающих сдаться в плен украинских военнослужащих проверяют спецслужбы России. «Если мы говорим о безопасности, то компетентные органы проверяют этих военнослужащих. Существует масса способов выяснить, насколько они искренни в своем порыве стать на другую сторону и вести борьбу против преступной киевской власти», — отметил Марочко. При этом подполковник Народной милиции ЛНР в отставке добавил, что практика перехода украинских военных на другую сторону идет с 2014 года. «Прецеденты перехода украинских военнослужащих на нашу сторону существуют. Мы об этом неоднократно говорили с 2014 года. Тогда прямо подразделения складывали оружие и переходили на нашу сторону. Потом случаи были единичны», — заявил он. Ранее о переходе военных ВСУ на сторону России заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Издание «Страна.ua» сообщило об ужесточении мобилизационных планов на Украине, что вызвало волнение среди граждан.