Замгенпрокурора РФ вступился за предпринимателей из ХМАО

Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев поручил прокуратуре внимательнее относится к предпринимателям и вмешиваться в ситуации, когда заказчик отказывается платить за выполненные работы. Об этом он заявил во время круглого стола с представителями бизнес-сообществ, передает журналист URA.RU.
«Когда крупные хозяйствующие субъекты берут в поднайм мелких, а потом вольно подходят к оплате труда, например, через три месяца — это плохо. В ХМАО порядка 450 исков от предпринимателей. Когда очевидные права они вынуждены защищать в суде, тогда грош цена нашей системе поддержки бизнеса. Вы, коллеги, иногда этого не замечаете и не обращаете внимание на гражданские правоотношения. С таким отношением можно весь бизнес угробить полностью и задачу не выполнить», — сказал Зайцев.
Во время круглого стола Зайцев рассказал, что пообщался с предпринимателями Ханты-Мансийска и выяснил, что некоторые опасаются озвучивать свои проблемы, так как боятся последствий. «Они говорят о том, что опасаются преследований, ухудшения своих позиций, расторжения контрактов и прочего. Если есть такие сигналы, то нужно обязательно с этим что-то делать, ломать эти барьеры. Я понимаю, что это идет не от власти, власть как никто другой заинтересована в развитии бизнеса. Силовики тоже уже давно отошли от этого, что называется — не балуются. Все эти страхи и фобии нужно убирать», — заключил Зайцев.
Ранее URA.RU писало, что замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев раскритиковал сотрудников югорской прокуратуры за снижение числа выявленных преступлений в сфере коррупции и незаконному обороту наркотиков. Также он призвал прокуроров ХМАО активнее искать случаи коррупции среди чиновников.
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