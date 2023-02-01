Замгенпрокурора РФ вступился за предпринимателей из ХМАО

01 февраля 2023 в 21:55 Размер текста - 17 +

Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев поручил прокуратуре вмешаться в проблемы предпринимателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев поручил прокуратуре внимательнее относится к предпринимателям и вмешиваться в ситуации, когда заказчик отказывается платить за выполненные работы. Об этом он заявил во время круглого стола с представителями бизнес-сообществ, передает журналист URA.RU. «Когда крупные хозяйствующие субъекты берут в поднайм мелких, а потом вольно подходят к оплате труда, например, через три месяца — это плохо. В ХМАО порядка 450 исков от предпринимателей. Когда очевидные права они вынуждены защищать в суде, тогда грош цена нашей системе поддержки бизнеса. Вы, коллеги, иногда этого не замечаете и не обращаете внимание на гражданские правоотношения. С таким отношением можно весь бизнес угробить полностью и задачу не выполнить», — сказал Зайцев. Во время круглого стола Зайцев рассказал, что пообщался с предпринимателями Ханты-Мансийска и выяснил, что некоторые опасаются озвучивать свои проблемы, так как боятся последствий. «Они говорят о том, что опасаются преследований, ухудшения своих позиций, расторжения контрактов и прочего. Если есть такие сигналы, то нужно обязательно с этим что-то делать, ломать эти барьеры. Я понимаю, что это идет не от власти, власть как никто другой заинтересована в развитии бизнеса. Силовики тоже уже давно отошли от этого, что называется — не балуются. Все эти страхи и фобии нужно убирать», — заключил Зайцев. Ранее URA.RU писало, что замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев раскритиковал сотрудников югорской прокуратуры за снижение числа выявленных преступлений в сфере коррупции и незаконному обороту наркотиков. Также он призвал прокуроров ХМАО активнее искать случаи коррупции среди чиновников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев поручил прокуратуре внимательнее относится к предпринимателям и вмешиваться в ситуации, когда заказчик отказывается платить за выполненные работы. Об этом он заявил во время круглого стола с представителями бизнес-сообществ, передает журналист URA.RU. «Когда крупные хозяйствующие субъекты берут в поднайм мелких, а потом вольно подходят к оплате труда, например, через три месяца — это плохо. В ХМАО порядка 450 исков от предпринимателей. Когда очевидные права они вынуждены защищать в суде, тогда грош цена нашей системе поддержки бизнеса. Вы, коллеги, иногда этого не замечаете и не обращаете внимание на гражданские правоотношения. С таким отношением можно весь бизнес угробить полностью и задачу не выполнить», — сказал Зайцев. Во время круглого стола Зайцев рассказал, что пообщался с предпринимателями Ханты-Мансийска и выяснил, что некоторые опасаются озвучивать свои проблемы, так как боятся последствий. «Они говорят о том, что опасаются преследований, ухудшения своих позиций, расторжения контрактов и прочего. Если есть такие сигналы, то нужно обязательно с этим что-то делать, ломать эти барьеры. Я понимаю, что это идет не от власти, власть как никто другой заинтересована в развитии бизнеса. Силовики тоже уже давно отошли от этого, что называется — не балуются. Все эти страхи и фобии нужно убирать», — заключил Зайцев. Ранее URA.RU писало, что замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев раскритиковал сотрудников югорской прокуратуры за снижение числа выявленных преступлений в сфере коррупции и незаконному обороту наркотиков. Также он призвал прокуроров ХМАО активнее искать случаи коррупции среди чиновников.