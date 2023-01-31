Мэрия Кургана будет искать работу для вахтовиков

01 февраля 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Вахтовикам из Кургана предлагают вступить в кадровый резерв, чтобы получать информацию о новых вакансиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Кургана займутся подбором работы для местных жителей, которые работают вахтовым методом в других регионах. Для этого необходимо зарегистрироваться в кадровый резерв. Об этом сообщается на сайте мэрии. «Курганцам, работающим вахтовым методом за пределами региона, предлагают зарегистрироваться в Резерв кадров Курганской области для информирования о вакансиях. Для этого необходимо заполнить анкету », — говорится в сообщении. По всем интересующимся вопросам можно обращаться по телефону: 8-16.24.3522-49 (доб. 444). Ранее URA.RU писало, что в Кургане ищут водителей самосвалов и тягачей для работы в Якутии. Вахтовикам обещают зарплату до 240 тысяч рублей. На автобусном заводе в Челябинске курганцам готовы платить 105 тысяч рублей, а на оборонном заводе в Удмуртии ищут работников на зарплату в 157 тысяч рублей. Также сообщалось, что жителям Кургана предлагают собирать дома и бани в Салехарде за полмиллиона рублей.

Власти Кургана займутся подбором работы для местных жителей, которые работают вахтовым методом в других регионах. Для этого необходимо зарегистрироваться в кадровый резерв. Об этом сообщается на сайте мэрии. «Курганцам, работающим вахтовым методом за пределами региона, предлагают зарегистрироваться в Резерв кадров Курганской области для информирования о вакансиях. Для этого необходимо заполнить анкету», — говорится в сообщении. По всем интересующимся вопросам можно обращаться по телефону: 8-16.24.3522-49 (доб. 444). Ранее URA.RU писало, что в Кургане ищут водителей самосвалов и тягачей для работы в Якутии. Вахтовикам обещают зарплату до 240 тысяч рублей. На автобусном заводе в Челябинске курганцам готовы платить 105 тысяч рублей, а на оборонном заводе в Удмуртии ищут работников на зарплату в 157 тысяч рублей. Также сообщалось, что жителям Кургана предлагают собирать дома и бани в Салехарде за полмиллиона рублей.