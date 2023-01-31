31 января 2023

Мэрия Кургана будет искать работу для вахтовиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему безработицы. Курган, пенсионерка, вакансии, работа, безработица, поиск работы, ярмарка вакансий, газета работа, поиск вакансий, сменить профессию
Вахтовикам из Кургана предлагают вступить в кадровый резерв, чтобы получать информацию о новых вакансиях Фото:

Власти Кургана займутся подбором работы для местных жителей, которые работают вахтовым методом в других регионах. Для этого необходимо зарегистрироваться в кадровый резерв. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Курганцам, работающим вахтовым методом за пределами региона, предлагают зарегистрироваться в Резерв кадров Курганской области для информирования о вакансиях. Для этого необходимо заполнить анкету», — говорится в сообщении. По всем интересующимся вопросам можно обращаться по телефону: 8-16.24.3522-49 (доб. 444).

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ищут водителей самосвалов и тягачей для работы в Якутии. Вахтовикам обещают зарплату до 240 тысяч рублей. На автобусном заводе в Челябинске курганцам готовы платить 105 тысяч рублей, а на оборонном заводе в Удмуртии ищут работников на зарплату в 157 тысяч рублей. Также сообщалось, что жителям Кургана предлагают собирать дома и бани в Салехарде за полмиллиона рублей.

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Власти Кургана займутся подбором работы для местных жителей, которые работают вахтовым методом в других регионах. Для этого необходимо зарегистрироваться в кадровый резерв. Об этом сообщается на сайте мэрии. «Курганцам, работающим вахтовым методом за пределами региона, предлагают зарегистрироваться в Резерв кадров Курганской области для информирования о вакансиях. Для этого необходимо заполнить анкету», — говорится в сообщении. По всем интересующимся вопросам можно обращаться по телефону: 8-16.24.3522-49 (доб. 444). Ранее URA.RU писало, что в Кургане ищут водителей самосвалов и тягачей для работы в Якутии. Вахтовикам обещают зарплату до 240 тысяч рублей. На автобусном заводе в Челябинске курганцам готовы платить 105 тысяч рублей, а на оборонном заводе в Удмуртии ищут работников на зарплату в 157 тысяч рублей. Также сообщалось, что жителям Кургана предлагают собирать дома и бани в Салехарде за полмиллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...