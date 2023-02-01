Замгенпрокурора РФ поручил разобраться с «обманутыми дольщиками» в Нефтеюганске

02 февраля 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

В Нефтеюганске более 200 обманутых дольщиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев поручил восстановить права «обманутых дольщиков» в Нефтеюганске (ХМАО). Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. «На территории Нефтеюганска находится 5 „проблемных“ объектов долевого строительства. Сергеем Зайцевым дано поручение в максимально короткие сроки приять меры по восстановлению прав более 200 граждан, вложивших денежные средства в строительство этих объектов», — отметили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев раскритиковал сотрудников югорской прокуратуры за снижение числа выявленных преступлений в сфере коррупции и незаконном обороте наркотиков. Также он призвал прокуроров ХМАО активнее искать случаи коррупции среди чиновников.

Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев поручил восстановить права «обманутых дольщиков» в Нефтеюганске (ХМАО). Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. «На территории Нефтеюганска находится 5 „проблемных“ объектов долевого строительства. Сергеем Зайцевым дано поручение в максимально короткие сроки приять меры по восстановлению прав более 200 граждан, вложивших денежные средства в строительство этих объектов», — отметили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев раскритиковал сотрудников югорской прокуратуры за снижение числа выявленных преступлений в сфере коррупции и незаконном обороте наркотиков. Также он призвал прокуроров ХМАО активнее искать случаи коррупции среди чиновников.