Замгенпрокурора РФ поручил разобраться с «обманутыми дольщиками» в Нефтеюганске

Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев поручил восстановить права «обманутых дольщиков» в Нефтеюганске (ХМАО). Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«На территории Нефтеюганска находится 5 „проблемных“ объектов долевого строительства. Сергеем Зайцевым дано поручение в максимально короткие сроки приять меры по восстановлению прав более 200 граждан, вложивших денежные средства в строительство этих объектов», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU писало, что замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев раскритиковал сотрудников югорской прокуратуры за снижение числа выявленных преступлений в сфере коррупции и незаконном обороте наркотиков. Также он призвал прокуроров ХМАО активнее искать случаи коррупции среди чиновников.
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