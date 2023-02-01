01 февраля 2023

Замгенпрокурора РФ поручил разобраться с «обманутыми дольщиками» в Нефтеюганске

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, зайцев сергей
В Нефтеюганске более 200 обманутых дольщиков Фото:

Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев поручил восстановить права «обманутых дольщиков» в Нефтеюганске (ХМАО). Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«На территории Нефтеюганска находится 5 „проблемных“ объектов долевого строительства. Сергеем Зайцевым дано поручение в максимально короткие сроки приять меры по восстановлению прав более 200 граждан, вложивших денежные средства в строительство этих объектов», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев раскритиковал сотрудников югорской прокуратуры за снижение числа выявленных преступлений в сфере коррупции и незаконном обороте наркотиков. Также он призвал прокуроров ХМАО активнее искать случаи коррупции среди чиновников.

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Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев поручил восстановить права «обманутых дольщиков» в Нефтеюганске (ХМАО). Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. «На территории Нефтеюганска находится 5 „проблемных“ объектов долевого строительства. Сергеем Зайцевым дано поручение в максимально короткие сроки приять меры по восстановлению прав более 200 граждан, вложивших денежные средства в строительство этих объектов», — отметили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев раскритиковал сотрудников югорской прокуратуры за снижение числа выявленных преступлений в сфере коррупции и незаконном обороте наркотиков. Также он призвал прокуроров ХМАО активнее искать случаи коррупции среди чиновников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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