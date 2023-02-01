Автор жалобы Путину на курганских врачей отказалась от встречи с главой депздрава

02 февраля 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Алексей Сигидаев приглашал Анастасию Лукиных и ее адвоката на встречу в депздрав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Инициатор обращения к президенту РФ Владимиру Путину о некачественном оказании медпомощи беременным в Кургане Анастасия Лукиных отказалась от встречи с главой депздрава Алексеем Сигидаевым. Об этом URA.RU сообщила сама Лукиных. «Со мной связались из департамента здравоохранения и назначили встречу. Я спросила, могу ли приехать с адвокатом и правозащитниками (представителями других пострадавших женщин). В ответ сказали, что перезвонят. Позже мне ответили, что другие участники пусть сами записываются на другую встречу. Мне уточнили, что обсуждать планируется конкретно мой случай. Однако по моему случаю возбуждено уголовное дело, зачем его обсуждать? Я отказалась от встречи», — сообщила Лукиных. В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU подтвердили, что Лукиных отказалась от приглашения руководителя. Пациентке, у которой ребенок погиб в Перинатальном центре 28 января 2023 года, приглашения на встречу с главой депздрава пока не поступало, сообщил URA.RU правозащитник Александр Андрюков, который представляет интересы женщины. Однако он отметил, что женщину пригласили в Следственный комитет. URA.RU писало, что в Кургане 25 женщин написали Путину жалобу на медиков перинатального центра. Пациентки считают, что пострадали из-за врачебных ошибок и невнимательности персонала, которая в некоторых случаях стоила нерожденным детям жизни. Они просят президента РФ взять ситуацию с оказанием помощи беременным в Кургане под контроль и готовят иски к больнице. Инициатор обращения Анастасия Лукиных потеряла ребенка на 39 неделе беременности, находясь в перинатальном центре Кургана, и винит в этом врачей. В департаменте здравоохранения Курганской области заявили, что проведут проверку по всем случаям, которые указаны в коллективной жалобе на медиков перинатального центра. Директор депздрава Алексей Сигидаев в видеообращении заявил, что пригласил инициатора коллективного обращения к Путину для детального разбора. «Вместе с коллегами мы постараемся ответить на все вопросы наших пациентов, разобраться в каждом случае. По результатам проверки, если будут выявлены ошибки, виновные понесут наказание. Департамент заинтересован в повышении качества оказании медпомощи», — отметил он. Анастасия Лукиных отказалась от встречи с директором департамента здравоохранения Курганской области для обсуждения ее случая, так как возбуждено уголовное дело фото: предоставлено Анастасией Лукиных Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Инициатор обращения к президенту РФ Владимиру Путину о некачественном оказании медпомощи беременным в Кургане Анастасия Лукиных отказалась от встречи с главой депздрава Алексеем Сигидаевым. Об этом URA.RU сообщила сама Лукиных. «Со мной связались из департамента здравоохранения и назначили встречу. Я спросила, могу ли приехать с адвокатом и правозащитниками (представителями других пострадавших женщин). В ответ сказали, что перезвонят. Позже мне ответили, что другие участники пусть сами записываются на другую встречу. Мне уточнили, что обсуждать планируется конкретно мой случай. Однако по моему случаю возбуждено уголовное дело, зачем его обсуждать? Я отказалась от встречи», — сообщила Лукиных. В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU подтвердили, что Лукиных отказалась от приглашения руководителя. Пациентке, у которой ребенок погиб в Перинатальном центре 28 января 2023 года, приглашения на встречу с главой депздрава пока не поступало, сообщил URA.RU правозащитник Александр Андрюков, который представляет интересы женщины. Однако он отметил, что женщину пригласили в Следственный комитет. URA.RU писало, что в Кургане 25 женщин написали Путину жалобу на медиков перинатального центра. Пациентки считают, что пострадали из-за врачебных ошибок и невнимательности персонала, которая в некоторых случаях стоила нерожденным детям жизни. Они просят президента РФ взять ситуацию с оказанием помощи беременным в Кургане под контроль и готовят иски к больнице. Инициатор обращения Анастасия Лукиных потеряла ребенка на 39 неделе беременности, находясь в перинатальном центре Кургана, и винит в этом врачей. В департаменте здравоохранения Курганской области заявили, что проведут проверку по всем случаям, которые указаны в коллективной жалобе на медиков перинатального центра. Директор депздрава Алексей Сигидаев в видеообращении заявил, что пригласил инициатора коллективного обращения к Путину для детального разбора. «Вместе с коллегами мы постараемся ответить на все вопросы наших пациентов, разобраться в каждом случае. По результатам проверки, если будут выявлены ошибки, виновные понесут наказание. Департамент заинтересован в повышении качества оказании медпомощи», — отметил он.