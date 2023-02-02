«Госуслуги»: ждущим новый загранпаспорт нужно заплатить еще раз и оформить новый

02 февраля 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Россияне могут подать новое заявление на получение обычного загранпаспорта, сообщили «Госуслуги» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Оформление загранпаспортов нового формата приостановлено на неопределенный срок. Если гражданин России хочет вылететь из РФ, а его паспорт еще не готов, то ему следует подать заявление на оформление нового документа и заново оплатить госпошлину. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU на «Госуслугах». «УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ, изготовление заграничных паспортов нового поколения (на 10 лет) приостановлено на неопределенный срок в связи с техническими проблемами. При необходимости выезда за пределы территории России Вам необходимо обратиться в Управление по вопросам миграции для оформления заграничного паспорта сроком действия 5 лет. Государственная пошлина уплачивается в сумме 2000 рублей с 14 лет и 100 рублей до 14 лет», — говорится в сообщении. Прием заявок на выпуск новых загранпаспортов приостановили 2 февраля. Информация появилась на сайте «Госуслуги». Ограничения связаны с настройками чипа для паспорта, который облегчает сканирование данных. Фото: скрин «Госуслуги»

Оформление загранпаспортов нового формата приостановлено на неопределенный срок. Если гражданин России хочет вылететь из РФ, а его паспорт еще не готов, то ему следует подать заявление на оформление нового документа и заново оплатить госпошлину. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU на «Госуслугах». «УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ, изготовление заграничных паспортов нового поколения (на 10 лет) приостановлено на неопределенный срок в связи с техническими проблемами. При необходимости выезда за пределы территории России Вам необходимо обратиться в Управление по вопросам миграции для оформления заграничного паспорта сроком действия 5 лет. Государственная пошлина уплачивается в сумме 2000 рублей с 14 лет и 100 рублей до 14 лет», — говорится в сообщении. Прием заявок на выпуск новых загранпаспортов приостановили 2 февраля. Информация появилась на сайте «Госуслуги». Ограничения связаны с настройками чипа для паспорта, который облегчает сканирование данных.