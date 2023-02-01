Тюменские поликлиники штрафуют за грязь в коридорах

Штрафы за уборку грозят переложить на плечи младшего медицинского персонала Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские поликлиники стали получать штрафы за грязь в общих помещениях. Об этом URA.RU рассказали работники одного из филиалов городской поликлиники №8. По словам спикеров, эту информацию руководство поликлиник старается не разглашать.

«Нас пугают, что штрафы будут из наших зарплат вычитать, чтобы мы тщательнее убирались. А сейчас как раз самая такая пора, когда грязи на обуви много несут, и будут весной нести еще больше», — жалуется младший медицинский персонал поликлиники.

Как пояснили URA.RU в руководстве одной из частных клиник Тюмени, в 2023 году вступили в силу поправки в СанПиН для медицинских учреждений. Требований к уборке помещений стало немного больше, а вот способов поддержать чистоту не добавилось.

«Я задавала вопрос нашему главврачу, хотя бы чтобы новые бахилы заказали. Те, что сейчас есть, тонкие, сквозь них вода с обуви просачивается. Мне сказали — не ждите. Теперь вот людей заставляем по две пары сразу надевать», — прокомментировала ситуацию старшая медицинская сестра частной поликлиники.

Поправки в СанПиН связаны с общей эпидемической ситуацией, которая начала ухудшаться с началом эпидемии коронавирусной инфекции в 2020 году. Изменения в большей степени касаются режимных помещений и кабинетов поликлиник.

URA.RU направило запрос о проверках и суммах штрафов для поликлиник в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что о проблеме записи к врачу теперь можно сообщить в счетную палату Тюменской области.