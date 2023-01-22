Тюменцев просят ябедничать на врачей

Счетная палата Тюменской области предложила горожанам сообщать о проблемах с записью на прием к врачам

23 января 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Тюменцев попросили оценить доступность медпомощи в регионе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Счетная палата Тюменской области проводит опрос граждан, в рамках которого тюменцы могут пожаловаться на проблемы с записью к врачам. Информация представлена на сайте контролирующего органа. Данные собирают, чтобы оценить, насколько эффективно в регионе реализуют госпрограмму по развитию здравоохранения. «Приглашаем жителей Тюменской области принять участие в опросе по оценке удовлетворенности качеством и доступностью медпомощи. Сталкиваетесь ли вы с трудностями при записи к врачам? Мы изучим ваши мнения в рамках мероприятия по анализу реализации госпрограммы Тюменской области „Развитие здравоохранения“», — говорится на сайте Счетной палаты региона, на нем же представлена ссылка на опрос. Тюменцам предлагают рассказать, сколько дней им приходится ожидать приема у терапевтов и узких специалистов, предоставления услуг по диагностике (УЗИ и прочих). Также жители области могут пожаловаться на проблемы, которые они заметили в системе здравоохранения: к примеру, дефицит кадров или плохое оснащение больниц. Как ранее писало URA.RU, в тюменских больницах не хватает врачей, а состояние некоторых поликлиник жители сравнивают с развалинами Чернобыля. Кроме того, нередко пациенты сталкиваются с огромными очередями на прием.

Счетная палата Тюменской области проводит опрос граждан, в рамках которого тюменцы могут пожаловаться на проблемы с записью к врачам. Информация представлена на сайте контролирующего органа. Данные собирают, чтобы оценить, насколько эффективно в регионе реализуют госпрограмму по развитию здравоохранения. «Приглашаем жителей Тюменской области принять участие в опросе по оценке удовлетворенности качеством и доступностью медпомощи. Сталкиваетесь ли вы с трудностями при записи к врачам? Мы изучим ваши мнения в рамках мероприятия по анализу реализации госпрограммы Тюменской области „Развитие здравоохранения“», — говорится на сайте Счетной палаты региона, на нем же представлена ссылка на опрос. Тюменцам предлагают рассказать, сколько дней им приходится ожидать приема у терапевтов и узких специалистов, предоставления услуг по диагностике (УЗИ и прочих). Также жители области могут пожаловаться на проблемы, которые они заметили в системе здравоохранения: к примеру, дефицит кадров или плохое оснащение больниц. Как ранее писало URA.RU, в тюменских больницах не хватает врачей, а состояние некоторых поликлиник жители сравнивают с развалинами Чернобыля. Кроме того, нередко пациенты сталкиваются с огромными очередями на прием.