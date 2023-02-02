Зеленский пожаловался на быструю адаптацию России к санкциям

Медлительность Европы в процессе введения санкций против России помогает российскому государству еще лучше адаптироваться к вводимым ограничениям. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«Санкционный темп Европы немного замедлился», — передает слова Зеленского РИА Новости. Он отметил, что Россия, в свою очередь, наоборот наращивает способность адаптироваться к санкциям и принимать их максимально безболезненно для себя.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует введение санкций против России по поводу годовщины начала спецоперации на Украине. Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении десяти физических лиц и 12 компаний, которые связаны с Россией, передает RT.
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Медлительность Европы в процессе введения санкций против России помогает российскому государству еще лучше адаптироваться к вводимым ограничениям. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Санкционный темп Европы немного замедлился», — передает слова Зеленского РИА Новости. Он отметил, что Россия, в свою очередь, наоборот наращивает способность адаптироваться к санкциям и принимать их максимально безболезненно для себя. Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует введение санкций против России по поводу годовщины начала спецоперации на Украине. Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении десяти физических лиц и 12 компаний, которые связаны с Россией, передает RT.