Зеленский пожаловался на быструю адаптацию России к санкциям

02 февраля 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Медлительность Европы помогает России быстро адаптироваться к санкциям, заявил Владимир Зеленский Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Медлительность Европы в процессе введения санкций против России помогает российскому государству еще лучше адаптироваться к вводимым ограничениям. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Санкционный темп Европы немного замедлился», — передает слова Зеленского РИА Новости. Он отметил, что Россия, в свою очередь, наоборот наращивает способность адаптироваться к санкциям и принимать их максимально безболезненно для себя. Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует введение санкций против России по поводу годовщины начала спецоперации на Украине. Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении десяти физических лиц и 12 компаний, которые связаны с Россией, передает RT.

Медлительность Европы в процессе введения санкций против России помогает российскому государству еще лучше адаптироваться к вводимым ограничениям. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Санкционный темп Европы немного замедлился», — передает слова Зеленского РИА Новости. Он отметил, что Россия, в свою очередь, наоборот наращивает способность адаптироваться к санкциям и принимать их максимально безболезненно для себя. Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует введение санкций против России по поводу годовщины начала спецоперации на Украине. Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении десяти физических лиц и 12 компаний, которые связаны с Россией, передает RT.